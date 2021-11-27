В Шлиссельбурге заложили кили научно-исследовательских судов

26 ноября в Шлиссельбурге прошла торжественная церемония закладки килей двух научно-исследовательских судов для Росрыболовства. Корабли строятся по проекту 17050. Всего планируется создание двух однотипных средних отраслевых научно-исследовательских рыбопромысловых судов (НИРС).

Это — первые в стране корабли такого формата.

НИРС проекта 17050 обладает неограниченным районом плавания и предназначен для работ в широком спектре климатических условий — от тропических до арктических. Длина судна — около 60 метров, ширина — 13 метров, осадка — до 6 метров, ледовый класс- Ice3. Прототип судна был адаптирован под требования Правил Российского морского регистра судоходства, отработан перечень актуального научного оборудования, необходимого для исследований.

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Малая шумность повысит достоверность оценки запасов водных биологических ресурсов. Возможность разворота на 360 градусов, способствует маневрированию в сложных акваториях и повышению безопасности плавания в случае нештатных ситуаций.

На кораблях смонтируют лаборатории для широко спектра научных работ, в том числе предусмотрена мощность организовать дополнительные или нестандартные лаборатории со сменной комплектацией научным оборудованием, использующимся для разовых работ.