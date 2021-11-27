В Шлиссельбурге заложили кили научно-исследовательских судов
26 ноября в Шлиссельбурге прошла торжественная церемония закладки килей двух научно-исследовательских судов для Росрыболовства. Корабли строятся по проекту 17050. Всего планируется создание двух однотипных средних отраслевых научно-исследовательских рыбопромысловых судов (НИРС).
Это — первые в стране корабли такого формата.
НИРС проекта 17050 обладает неограниченным районом плавания и предназначен для работ в широком спектре климатических условий — от тропических до арктических. Длина судна — около 60 метров, ширина — 13 метров, осадка — до 6 метров, ледовый класс- Ice3. Прототип судна был адаптирован под требования Правил Российского морского регистра судоходства, отработан перечень актуального научного оборудования, необходимого для исследований.
Малая шумность повысит достоверность оценки запасов водных биологических ресурсов. Возможность разворота на 360 градусов, способствует маневрированию в сложных акваториях и повышению безопасности плавания в случае нештатных ситуаций.
На кораблях смонтируют лаборатории для широко спектра научных работ, в том числе предусмотрена мощность организовать дополнительные или нестандартные лаборатории со сменной комплектацией научным оборудованием, использующимся для разовых работ.
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