Импортозамещение. Ноябрь 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1654 проектов импортозамещения!

1. Компания «ВКО Символ» организовала в Москве серийный выпуск оборудования для нанесения и машинного считывания штрих-кодов на различных изделиях. Ранее подобная продукция в России не производилась.

Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей. Маркирующее оборудование будет использоваться, в том числе в рамках национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

2. На Грязинском культиваторном заводе начался серийный выпуск дискового культиватора для внесения безводного аммиака и жидких удобрений.

Новая почвообрабатывающая машина позволяет не только выбирать тип вносимого удобрения, но и регулировать расстояния между рабочими органами. Она может работать как по сплошному полю, так и в междурядье.

3. Ученые Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали новый способ получения бескернового карбидокремниевого волокна. Результатом изобретения является возможность получения непрерывных, жаростойких волокон, получаемых без использования кернов (оснований) с повышенными прочностными характеристиками и высоким сопротивлением ползучести.

Данная модификация с отсутствием посторонних примесей в составе позволяет использовать материал для нужд атомной энергетики, аэрокосмической техники и других высокотехнологичных отраслей.

«В нашей стране до сих пор никто не производит карбидокремниевое волокно подобной чистоты, а его импорт в Россию запрещен. Эти факторы делают нашу разработку незаменимой для нужд высокотехнологичного производства» — подчеркнул один из авторов патента, начальник материаловедческо-технологического отдела композиционных, магнитных и специальных материалов АО «ВНИИНМ» Алексей Глебов.

4. Компания «ПромАрсенал» организовала в Челябинске производство мелкоразмерного инструмента для различных отраслей промышленности. Общие инвестиции в создание нового цеха составили 174 млн рублей, из которых 80 млн рублей в виде льготного займа по программе «Станкостроение» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

На созданных мощностях начат выпуск сверл, фрез и разверток под брендом Promatool диаметрами от 0,1 мм и стандартных размеров до 26 мм. Мощность производства составит 25 тысяч штук в год. Мелкоразмерный инструмент используется для высокоточных обрабатывающих операций в авиационной, космической и машиностроительной промышленности, а также при изготовлении компонентов микросхем, в приборостроении и в медицине.

В настоящий момент, по данным компании, в России нет серийного производства аналогичного мелкоразмерного твердосплавного инструмента для широкого круга предприятий. Внутренний спрос полностью покрывается поставками из-за рубежа, в основном из Израиля, Японии, Китая и Германии.

Компания «ПромАрсенал» намерена заместить до 7% импорта в перспективе первых двух лет серийного производства и до 20% в течение пяти лет.

5. В Татарстане, на территории особой экономической зоны «Алабуга», 22 ноября открылся новый завод по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для получения углеродного волокна. Введение «Росатомом» новых мощностей позволит создать замкнутый технологический цикл в производстве углеволокна и закрепить независимость России от импорта в сфере композитных материалов, отмечают эксперты.

«В течение последних трех лет нам удалось полностью импортозаместить иностранные композитные материалы для создания элементов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21: крыла, элементов механизации, центроплана и хвостового оперения, — поясняет Гайданский. — Однако нас, как потребителей углеродного волокна и продуктов на его основе, беспокоил вопрос стабильных поставок по причине зависимости производителя углеродного волокна от иностранного сырья. С запуском нового завода эта проблема будет решена. Более того, мы уверены в повышении качества продукции и в разработке новых поколений углеродных волокон из отечественного ПАН-прекурсора. Мы рассчитываем на соответствие российского продукта зарубежным аналогам и на новые разработки в области углеволокна в самом ближайшем будущем».

6. Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор Электроникс» открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства составит около 1 млн единиц продукции в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 3,2 млрд рублей. Из них в строительство производственного комплекса, а также закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестировано 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения — 2 млрд рублей.

Большинство комплектующих, включая материнские платы, корпусы и блоки питания, компания производит самостоятельно. Уровень локализации составляет 50-70% в зависимости от вида изделия.

7. Первый отечественный флот гидроразрыва пласта разработан в российском инженерном ПО.

25 ноября в Волгограде на площадке АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялась приемка первого отечественного флота гидроразрыва пласта. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Российский мобильный комплекс для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (флот ГРП) — 12 высокотехнологичных агрегатов — создан Корпорацией «МИТ» при участии нескольких десятков российских предприятий в соответствии с решением Президента и распоряжением Правительства РФ в рамках программы импортозамещения и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах отечественного нефтегазового комплекса.

8. ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина из г. Обнинск Калужской области начало выпуск полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги, применяемого в авиастроении. Материал, разработанный в рамках программы импортозамещения, по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Силовой сотовый заполнитель применяется для обеспечения заданных физико-механических характеристик элементов планера из полимерных композиционных материалов перспективных летательных аппаратов.

Задача по разработке технологии и внедрению в производство сверхпрочных сотовых заполнителей из алюминиевой фольги была поставлена перед ОНПП «Технология» в рамках работ по импортозамещению в целях обеспечения предприятий авиастроения отечественным материалом.

9. 14 декабря в литейном цехе ООО «Завод точного литья» в Рязани введена в эксплуатацию новая линия.

Она начала выпускать изделия для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов. Речь идёт про стальные и чугунные изделия весом от одного до 2500 килограммов — это комплектующие для тракторов, тепловозов, вагон-платформ, лифтов: кронштейны двигателя, кожуха полуоси, ступицы, рычаги для тракторов, колёсные центры и корпуса буксов для тепловозов, шкивы и корпусы редукторов для лифтов.

Инвестиции в увеличение производства составили 360 млн рублей. Из них 280 млн рублей в виде льготного кредита было получено по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности.

Создано 140 новых рабочих мест.

Производственный литейный комплекс завода начали расширять ещё в 2019 году — ФРП привлёк для займа 350 миллионов рублей. Общая мощность производства на заводе за счёт новой линии выросла на треть — с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год. Эксперты отмечают, что линия поможет снизить зависимость производителей сельхозтехники и локомотивов от импорта комплектующих. В частности, в сборке тракторов доля зарубежных деталей сейчас доходит до 80%, и завозят их по большей части из Канады.