Ангара под ёлочку!

АПять под новый год! © www.roscosmos.ru

Ну вот опять! Новый взлёт и уверенный шаг к завершению испытаний!

С космодрома Плесецк выполнен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Космические войска ВКС России провели в понедельник, 27 декабря 2021 года, третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Спустя несколько минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Военно-космические силы и всю российскую космическую отрасль (коллектив Центра Хруничева, НПО Энергомаш, НПЦ АП, ЦЭНКИ) с успешным испытательным пуском ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком нового поколения!

Этот полет показал, что испытания ракеты «Ангара» развиваются точно по плану. В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Еще через год — первый ее пуск с нового российского космодрома!

A5 на стартовом столе © www.roscosmos.ru

новый разгонник и головная часть А5 возвышаются над просторами Родины. © www.roscosmos.ru

Прочные основы нового носителя А5 © www.roscosmos.ru