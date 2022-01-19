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В Снежинске разработан самый чистый термоядерный заряд

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Чистое термоядерное оружие- тип термоядерного оружия, в котором условия для реакции термоядерного синтеза создаются без использования уранового или плутониевого инициатора взрыва (триггера). Подобный тип оружия не создаёт долговременного радиоактивного заражения ввиду отсутствия в нём распадающихся веществ.

Следует отметить, что в г. Снежинск Челябинской области разработан самый чистый ядерный заряд, предназначенный для мирных применений, в котором 99,85% энергии получается за счёт синтеза ядер лёгких элементов, то есть на долю реакций деления приходится лишь 1/700 общего количества энергии.

В ВНИИТФ (г.Снежинск) было впервые получено термоядерное зажигание чистого дейтерия. Ю.А. Трутнев добился зажигания твердого соединения, а в институте был получен чистый дейтерий. Дальше пошли интересные работы, которые в конце концов привели к тому, что был создан уникальный заряд с совершенно потрясающий чистотой.

Практически без радиации, а та, что остается, направляется в специальную капсулу.

У этого заряда несколько модификаций. Одна из них была использована для дробления апатитовой руды, имеет несколько десятков модификаций, практически непрерывно можно в достаточно широком диапазоне менять его мощность. Такой заряд применялся много раз и для сейсмического зондирования, и для интенсификации нефтяных месторождений. Для скважинных работ использовался в основном этот заряд.
Источник: https://scientificrussia.ru/articles/tainstvennyj-mir-vzryva

промышленность, производство, перспективные разработки, Челябинская область
  • Нет аватара Cinik
    19.01.2217:52:02

    О сколько нам открытий чудных готовит неудача переговоров Россия — НАТО!

    #1246264
    • Нет аватара termometrix
      19.01.2219:07:33

      НАТО

      Наглость понимает только этот язык.Пусть американцы спросят тевтонов, Наполеона и Гитлера. Их тупые вассалы по всему миру даже не подозревают какая судьба им уготована.Будут проклинать день своего рождения вместе с американцами.

      #1246271
  • Letun Letun
    19.01.2218:52:08

    Речь идёт о событиях полувековой давности. Это соответствует правилам сайта?

    #1246269
    • Нет аватара termometrix
      19.01.2219:14:30

      полувековой давности.

      Это новые заряды.

      #1246272
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