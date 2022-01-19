В Снежинске разработан самый чистый термоядерный заряд

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Чистое термоядерное оружие- тип термоядерного оружия, в котором условия для реакции термоядерного синтеза создаются без использования уранового или плутониевого инициатора взрыва (триггера). Подобный тип оружия не создаёт долговременного радиоактивного заражения ввиду отсутствия в нём распадающихся веществ.

Следует отметить, что в г. Снежинск Челябинской области разработан самый чистый ядерный заряд, предназначенный для мирных применений, в котором 99,85% энергии получается за счёт синтеза ядер лёгких элементов, то есть на долю реакций деления приходится лишь 1/700 общего количества энергии.

В ВНИИТФ (г.Снежинск) было впервые получено термоядерное зажигание чистого дейтерия. Ю.А. Трутнев добился зажигания твердого соединения, а в институте был получен чистый дейтерий. Дальше пошли интересные работы, которые в конце концов привели к тому, что был создан уникальный заряд с совершенно потрясающий чистотой.

Практически без радиации, а та, что остается, направляется в специальную капсулу.

У этого заряда несколько модификаций. Одна из них была использована для дробления апатитовой руды, имеет несколько десятков модификаций, практически непрерывно можно в достаточно широком диапазоне менять его мощность. Такой заряд применялся много раз и для сейсмического зондирования, и для интенсификации нефтяных месторождений. Для скважинных работ использовался в основном этот заряд.