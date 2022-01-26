На Урале открыли новое производство артиллерийских снарядов

© business-magazine.online

Новый цех Верхнетуринского механического завода (входит в Ростех) по производству корпусов артиллерийских снарядов начал производить тестовые образцы.

«В ходе рабочей встречи гости осмотрели новую производственную площадку ВТМЗ, строительство которой завершилось в конце 2021 года — механический цех площадью 3,2 тыс. кв. м по производству корпусов снарядов для полевой и танковой артиллерии. Стоимость проекта составила 400 млн рублей. На сегодняшний день в цеху подключено все технологическое оборудование, задействованное в основной производственной линии, ведутся пуско-наладочные работы и изготовление первых образцов тестовых деталей корпусов снарядов. Площадка позволит предприятию нарастить объемы производства изделий, выпускаемых по гособоронзаказу, на 150%", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в среду ВТМЗ посетила делегация правительства Свердловской области. «Делегация посетила и кузнечно-прессовой цех, в котором завершается модернизация в соответствии с инвестпроектом «Техническое перевооружение участка штамповки заготовок корпусов специзделий». Запуск обновленной производственной площадки планируется осуществить до конца 2022 года. Производительность цеха позволит в полном объеме обеспечить серийное производство существующих и перспективных изделий ГОЗ и ВТС», — уточнили в «Технодинамике».

Верхнетуринский механический завод является одним из старейших на Среднем Урале металлургических предприятий, он был основан 18 августа 1737 года и специализировался на выпуске пушечных ядер, штыкового железа, а также якорей и оснастки для флота. В период Великой Отечественной войны предприятие было полностью задействовано для выпуска спецпродукции (152-мм снаряды, 85-мм осколочные и бронебойные снаряды, корпуса к реактивным снарядам, осколочные гранаты). В послевоенный период завод, наряду с выпуском специзделий, осваивал производство гражданской продукции, в том числе сельскохозяйственной, развивал промышленную базу и социальные объекты в Верхней Туре. Сегодня предприятие выполняет государственный оборонный заказ и планы технического перевооружения.