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Спортивные объекты

В Новозыбкове Брянской области открыли ледовый дворец

 © novozybkov.su

В брянском Новозыбкове открыли Ледовый дворец. На Брянщине он стал одиннадцатым по счету, сообщает телеканал «Брянская Губерния» .

Ледовая арена предназначен как для соревнований и тренировок, так и для свободного посещения. Ее возвели в рамках национального проекта «Демография» и региональной программы «Спорт-норма жизни». Строительство Ледового дворца общей обошлось по сметной документации в 214 млн рублей.

 © bryanskobl.ru

 © guberniya.tv

 © gorod-tv.com

 © novozybkov.su

Пост сделан с содействием блогера михаил васильев!
Источник: https://unecha.bezformata.com/listn...yanshine-otkrili-ledoviy/101149250/

спортивные объекты, Брянская область
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