Российские роботы-пылесосы

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Рынок роботов-пылесосов развился до такой степени, что теперь выпуском подобной продукции стали заниматься не только крупные мировые бренды, но и региональные. При этом, качество местной продукции редко уступает зарубежным производителям. Потребители порой незаслуженно обходят вниманием российских производителей. Их пока еще меньше в сравнении с зарубежными брендами, но количество новых имен постоянно растет.

Почти все отечественные производители не специализируются только на создании роботов-пылесосов. Компании занимаются изготовлением бытовой техники в целом, причем упор идет именно на бытовую технику нового поколения. Речь идет про возможность управления через смартфон, объединение техники в системе Умный дом и прочее. Такой компанией является KitFort, начавшая свою работу в 2011 году. Главный офис располагается в Санкт-Петербурге. Кроме роботов-пылесосов, компания продает также индукционные плитки, планетарные миксеры, кофеварки, соковыжималки и прочее. Приобрести продукцию компании можно на известных площадках по продаже бытовой техники.

Более долгую историю присутствия на рынке бытовой техники имеет компания Фрезерр. С момента своего основания, а это 2001 год, компания активно развивает и модернизирует роботов-пылесосов. Представительство компании, включая главный офис, склад и мастерскую по ремонту, находится в Москве.

Более узкую специализацию имеет компания AltaRobot, специализация которой заключается именно в выпуске роботов-пылесосов. Продукция компании отвечает всем современным стандартам, так как есть универсальные модели, способные делать сухую и влажную уборку, пылесос можно усовершенствовать, установив туда турбощетку, есть модель, оснащенная ультрафиолетовой лампой, которая способна убить вредные для организма человека бактерии.

Особенности устройств KitFort

У компании KitFort действительно широкий модельный ряд, так как устройства четко поделены на несколько категорий, каждая из которых выделяет наиболее яркую особенность каждого робота-пылесоса.

Модель KitFort KT 511 является бюджетным устройством и выполняет только сухую уборку. Но, не смотря на бюджетность, там присутствует HEPA-фильтр и датчики обнаружения препятствий.

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KitFort KT 503 находится в более высоком ценовом сегменте, поэтому устройство может выполнять сухую и влажную уборку. Емкости аккумулятора хватает на два часа автономной уборки. В комплекте есть виртуальная стена, а также УФ-лампа, позволяющая уничтожать вредные бактерии во время работы. Тут также есть свои плюсы и минусы:

У пылесоса стильный дизайн, достаточно богата комплектация, которая включает в себя виртуальную стену и УФ-лампу. Сам пылесос является универсальным, что позволяет делать сухую и влажную уборку. Для выполнения влажной уборки надевается специальная насадка. Наличие стильной глянцевой поверхности делает робот достаточно марким. Пульт управления хорошо работает только на небольшом удалении от пылесоса

KitFort KT 504 имеет классический внешний вид, классический цвет, а именно черный, и стандартный набор функций. Выполняется и сухая, и влажная уборка. Робот может очищать не только паркет или и линолеум, но и ворс. Тут присутствует фильтр HEPA. Есть тут и виртуальная стена. Из положительных моментов можно выделить наличие двойной системы фильтрации, богатой комплектации и полезной УФ-лампы. Минусом можно считать высокую цену и при этом пылесос не может работать на толстом ковре.

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В предложенном модельном ряду пылесосов KitFort можно найти оптимальное устройство для сухой или влажной уборки. Есть серьезный минус, особенно по нынешним меркам — пылесосы не управляются со смартфона.

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Особенности устройств FREZERR

Многофункциональными являются пылесосы FREZERR, например, можно выделить FREZERR РС-777С. За свою стоимость тут есть все, что нужно для уборки. Пылесос выполняет уборку на всех видах напольного покрытия, в том числе и на толстых коврах. В процессе работы удаляется пыль, уничтожаются бактерии за счет работы УФ-лампы, а также ароматизируется помещение. Емкости батареи хватает на один час работы. Пульт дистанционного управления присутствует. Корпус имеет белый цвет с бежевыми вставками.

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FREZERR РС-777A является очень похожим на предыдущую модель пылесоса, за исключением того, что цвет корпуса полностью черный. Пылесос делает сухую и влажную уборку, программировать график уборки можно через кнопки на корпусе и дисплей, также можно управлять устройством при помощи пульта. Объем аккумулятора увеличен, и позволяет проработать без подзарядки на протяжении 90 минут. В комплектации присутствует виртуальная стена, как и у предыдущей модели.

Самый дорогой пылесос из списка — FREZERR РС-888А, выделяется сочетанием серебристого и черного цветов на корпусе. Можно запрограммировать график работы, вот только голосового меню на русском тут нет. Есть опция влажной уборки. Пылесос работает и с гладкими поверхностями, и с ковровыми покрытиями. Время работы на одной подзарядки составляет 60 минут.

Особенности устройств AltaRobot

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Для справедливого анализа стоит также рассмотреть несколько моделей AltaRobot. AltaRobot модели B250 имеет в комплекте и пульт, и виртуальную стену, а учитывая то, что пылесос делает и сухую, и влажную уборку, то в комплекте есть салфетки для полотера. Дизайн пылесоса классический. Емкости батареи хватает на два часа непрерывной работы. НЕРА-фильтр также есть у данного пылесоса. Пылесос оправдывает свою стоимость.

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AltaRobot D450 имеет круглую форму, вот только дизайн действительно запоминается — темный оттенок плавно переходит в коричневый ближе к центру пылесоса. У робота есть все для выполнения сухой и влажной уборки на протяжении 120 минут. Именно столько времени может дать аккумулятор. В комплекте есть и виртуальная стена, и пульт управления.

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Сравнение с другими производителями

Если сравнить основные функции российских роботов пылесосов, то выделить можно три момента. Основной набор функций отечественные роботы имеют, и, учитывая более низкую стоимость, это может быть выгодной покупкой. Второй важный момент заключается в том, что на рынке практически нет устройств, которые управляются через смартфон.

Российские роботы-пылесосы за свои деньги обладают неплохим функционалом, но производителям есть, к чему стремится. В частности, нужно внедрить возможность управления через смартфон, иначе конкурировать на современном рынке будет трудно. Тем не менее, отечественные устройства можно считать выгодным приобретением, так как они заметно дешевле импортных при практически одинаковой функциональности.