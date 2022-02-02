Группа «Россети» завершила самый масштабный проект в электросетевом комплексе Северо-Запада
В торжественной церемонии ввода в работу нового Кольско-Карельского транзита участвовали представители министрства энергетики РФ, республики Карелия и ПАО «Россети». Комплекс линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь протяженностью более 1 100 км, создан в рамках реализации национального проекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. Общий объем инвестиций Группы «Россети» превысил 59 млрд рублей.
Энергомагистраль проходит в Мурманской области, Республике Карелия, Ленинградской области параллельно первой цепи транзита, созданной более 30 лет назад. Пропускной способности существовавшей ранее линии было недостаточно для полноценного использования генерации Мурманской области, в первую очередь Кольской атомной электростанции и гидроэлектростанций.
Благодаря сооружению второй цепи транзита возможность передачи мощности по Кольско-Карельскому транзиту выросла в 1,5 раза — до 615 МВт. Это позволило исключить риски работы энергосистем Мурманской области и Республики Карелия изолированно от ЕЭС России, покрыть текущие и перспективные потребности в электроэнергии. В дальнейшем транзит будет также задействован в передаче энергии Кольской ВЭС — крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции.
Завершен самый масштабный проект за последние годы в ЕЭС России — строительство транзита протяженностью более 1000 километров. Новый Кольско-Карельский транзит укрепит энергетические связи между регионами, существенно увеличится пропускная способность сетей.
Строительство второй цепи Кольско-Карельского транзита позволит значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей Республики Карелия. Кроме того, в числе подрядных организаций, принимавших участие в строительстве и реконструкции электросетевых объектов, принимали участие карельские предприятия, были созданы новые рабочие места, увеличились поступления в бюджет региона.
«Строительство второй цепи Кольского-Карельского транзита — беспрецедентный по масштабу сетевой проект на Северо-Западе страны. Введены новые распределительные пункты и более тысячи километров линий электропередачи, модернизированы действующие подстанции. Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов,снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более 3 млн человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики», — сказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
На энерготранзите установлено около 3 500 опор. Одним из важных этапов стало сооружение 1,5-километрового высоковольтного перехода через реку Свирь с высотой опор 73 метра. Также компания «Россети ФСК ЕЭС», которая выполняла проект, ввела в эксплуатацию два новых энергообъекта — распределительные пункты 330 кВ «Каменный бор» и «Борей».
Помимо строительства ЛЭП, выполнены масштабные сопутствующие мероприятия, а именно — реконструкция четырех действующих центров питания 330 кВ в Мурманской и Ленинградской областях, Республике Карелия. На подстанциях «Княжегубская» и «Лоухи» введены в работу автотрансформаторы общей мощностью 500 МВА. На подстанции «Петрозаводск» построено открытое распределительное устройство 330 кВ.Кроме того, подстанции «Петрозаводск» и «Тихвин-Литейный» оснастили шунтирующими реакторами для компенсации реактивной мощности и обеспечения допустимых уровней напряжения в сети. Аналогичное оборудование установлено на распределительных пунктах «Каменный бор» и «Борей».
На всех входящих в макропроект энергообъектах внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% примененного оборудования произведено в России. Обеспечена удаленная наблюдаемость инфраструктуры. До конца 2025 года планируется перевод распределительных пунктов 330 кВ «Каменный бор» и «Борей», подстанций 330 кВ «Петрозаводск», «Лоухи», «Княжегубская» на дистанционное управление.
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