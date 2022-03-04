Завод по производству водогрейных газовых котлов «Норд» открылся в индустриальном парке «Череповец»
Завод по производству водогрейных газовых котлов «Норд» открылся в индустриальном парке «Череповец».
На предприятии создано больше 100 рабочих мест. Кроме того, в деревне Камешник Шекснинского района откроется учебный центр для специалистов, которые работают с котлами «Норд».
"В индустриальном парке нам предоставили прекрасную площадку, предложили хорошие условия, организовали инфраструктуру. Предприятие построили довольно быстро — за год. Нашли квалифицированный персонал. Мы начинаем выпускать продукцию, которая важна для страны", — сообщил генеральный директор ООО «Норд» Илья Шебаленков.
Новое предприятие обеспечит регионы газовым оборудованием для промышленных, бытовых и социальных объектов. Ежегодно на заводе будут производить 220 котлов мощностью от 75 киловатт до 50 мегаватт.
«Мы полностью закрываем потребность в водогрейных котлах, запорной арматуре, пунктах редуцирования газа и в другом оборудовании. Продукция пойдет во все регионы. Эти котлы будут обогревать, обеспечивать горячей водой и газом дома, микрорайоны, населенные пункты», — пояснили в правительстве Вологодской области.
На площадке проведены все инженерные коммуникации, есть возможность увеличить производственные мощности, считает сенатор Елена Авдеева. К 2023 году на заводе хотят запустить производство газорегуляторных блочных пунктов.
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