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Авиация

Парк Национальной службы санитарной авиации Ростеха пополнился пятью вертолетами.

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Национальная служба санитарной авиации получила еще пять вертолетов в рамках контракта на 66 машин, который был заключен в январе 2021 года. Четыре «Ансата» и один Ми-8МТВ-1 переданы холдингом Ростеха «Вертолеты России» через Группу компаний ПСБ Лизинг.

С учетом новых машин общий парк НССА на сегодняшний день составляет 30 специально оборудованных медицинских вертолетов.
Источник: https://vk.com/newstodayrussia?w=wall-125425526_9946

Вертолёты России, Ансат, Ми8, НССА, Медицина, Авиация, Ростех
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