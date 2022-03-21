Парк Национальной службы санитарной авиации Ростеха пополнился пятью вертолетами.

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Национальная служба санитарной авиации получила еще пять вертолетов в рамках контракта на 66 машин, который был заключен в январе 2021 года. Четыре «Ансата» и один Ми-8МТВ-1 переданы холдингом Ростеха «Вертолеты России» через Группу компаний ПСБ Лизинг.

С учетом новых машин общий парк НССА на сегодняшний день составляет 30 специально оборудованных медицинских вертолетов.