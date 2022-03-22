«Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М» стартовал с космодрома Плесецк

Спустя три минуты после старта ракета была принята Космическими войсками на сопровождение.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.

Пуск контролировался наземным автоматизированным комплексом управления.Назначение спутников серии «Меридиан» — обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Это пятый пуск в этом году.

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