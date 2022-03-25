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Новые заводы и цеха

В Петербурге заработал завод по производству электронных модулей

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В Петербурге заработал завод по производству электронных модулей. Предприятие было открыто в конце 2021 года и способна заместить часть аналогичной продукции, которая поставляется в Россию из Азии и стран Европы.
Источник: https://spb.aif.ru/society/v_peterb...yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Электронные модули, импортозамещение
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