В Кургане запустили импортозамещающее производство

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Филиал челябинской группы компаний LD будет выпускать два вида импортозамещающей продукции на площадях нового индустриального парка «Курган Энергомаш». Линия «Форс Продакшн», работу которой уже опробовали в тестовом режиме, будет производить полипропиленовую трубу, армированную алюминием, востребованную в сфере ЖКХ для систем отопления и водоснабжения.

— Продукция заменит турецкие и европейские аналоги, — рассказал генеральный директор LD Дмитрий Левин. — Еще один импортозамещающий продукт, производство которого планирует наладить компания, — фитинги (соединительная часть трубопровода). До 2022 года порядка 75 — 80% фитингов в России были китайского и итальянского производства. Мы надеемся, что с этим предприятием и ростом выпуска другими российскими предприятиями к 2023 — 2024 году мы полностью проведем импортозамещение по этому виду продукции.

LD — предприятие полного цикла: от переработки латунного лома до выпуска готового продукта без применения импортных комплектующих. В этом году в Кургане компания создает около 100 рабочих мест, с выходом на полную мощность — обеспечит занятость около 200 человек и более.

«Курган Энергомаш» — третий индустриальный парк в Кургане и один из пяти в регионе. Первая очередь составляет 7,8 тыс. кв. метров производственных площадей. В строительство вложено более 269 млн рублей, из них 204 млн — средства господдержки. Резиденты получат налоговые льготы и возможность субсидирования приобретения оборудования по договору лизинга.

Сейчас на площадях парка кроме LD работают компании «Темпер» (производство стальных шаровых кранов, стальных отливок), «Металлснаб» (производство литых втулок) и «Продекс» (производство запчастей для подъемно-транспортного оборудования). Директор «Темпера» Сергей Доронин отметил, что весной 2022 года компания планирует приступить к строительству второй очереди индустриального «Курган Энергомаша». Это будет площадка типа гринфилд с готовыми сетями площадью 8,1 га и объемом вложений около 31,5 млн рублей.

— Главнейшая задача сегодня — это импортозамещение, — заявил на открытии производства полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. — Важно, чтобы предприятия, которые заходят на площадки индустриальных парков, были ориентированы на решение этих вопросов. Действующие резиденты и те, что появятся в будущем, активно работают именно в этом направлении. Перспективы выйти на замену импортных составляющих у нас есть, и они хорошие.