К выходу на рынок подготовили российские ноутбуки и двигатели

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Новый льготный кредит для производителей — «Импортозамещение» — запускают в Краснодарском крае. Компании могут получить до 200 миллионов рублей под 0,1 годовых, если предложат перспективный проект. А в Башкирии открыли специальный центр импортоснабжения. Он поможет бизнесу найти новых поставщиков оборудования, комплектующих и сырья. Как в российских регионах замещают освободившиеся импортные ниши, выясняли корреспонденты «РГ».

До пяти лет с отсрочкой

Программу «Импортозамещение» на Кубани запустили уже в конце марта.

Заем, который будут предоставлять производителям импортозамещающей продукции, предполагает софинансирование инвестора до 20 процентов. Средства предоставят на срок до пяти лет с отсрочкой уплаты основного долга до двух лет.

От труб до покрышек

Западные санкции могут сыграть на руку, считают экономисты. У бизнеса в регионах открывается возможность занять опустевшие ниши, внедрить технологии, которые было непросто воплотить в жизнь на фоне сильных иностранных конкурентов. Но лучше поздно, чем никогда. И многие сейчас это поняли. Особенно, промышленники. Например, новые перспективы появились у татарстанского предприятия «Кориба», которое внедряет отечественный пластик в кабельное производство, выпускает до миллиона аккумуляторных батарей.

— Мы выявили в наших аккумуляторах две импортные позиции: это французская пленка и турецкая бумага. Пленку всегда делала наша «Тасма» — мы уже подали заявку, чтобы она возобновила производство для российского рынка. А вот для бумаги заказали оборудование в Турции, — рассказал директор «Кориба» Олег Коробченко.

Примеры промышленного импортозамещения есть и в других регионах. Новокузнецкий завод инновационного машиностроения разрабатывает, производит, модернизирует горно-шахтное оборудование для добывающих предприятий. И оно уже работает на шахтах Кузбасса — даже лучше, чем предлагают заграничные компании.

Санкции «помогли» и шинному заводу на Алтае, который сейчас полностью вытеснил импортную «обувку» для тракторов. А в Тульской области производят колтюбинговые трубы для нефтехимии, необходимые при добыче трудноизвлекаемых запасов. Ведь до недавнего времени российская нефтегазовая отрасль полностью зависела от поставок таких труб из США и Китая.

Софт по-нашему

Многие боятся, что уход иностранных компаний особенно ударит по отрасли электроники. Хотя не все в это верят. Например, в Арзамасе наследник местного завода радиодеталей — предприятие «Рикор электроникс» — разрабатывает и производит свою вычислительную технику: серверы и системы хранения данных для всех отраслей экономики. Именно свою, а не собирает чужие.

— Закупаем резисторы, конденсаторы, микросхемы, соединители и сами паяем платы, — говорит вице-президент компании Борис Иванов. — Сами же производим корпуса из пластика и метала. Все разработки — родные.

Фирма уже тестирует опытные образцы своих ноутбуков, ПК, планшетов, моноблоков. В ближайших планах — выпускать ежегодно до миллиона единиц.

Вагончик тронулся

Выйдут ли завтра с конвейера, а потом и на городские рельсы низкопольные трамваи российского производства «Львята» и «Витязи», зависит от Сарапульского электрогенераторного завода в Удмуртии (СЭГЗ). Именно здесь, а не за границей, сегодня для них собирают двигатели.

— Российские производители пассажирского электротранспорта давно нуждались в отечественных двигателях. До недавнего времени они были в основном импортными — чешскими и австрийскими. А это риски — рассказал председатель совета директоров предприятия Виталий Шурыгин. — Мы оценили рынок, позиции конкурентов, прошли конкурсный отбор у потенциального заказчика. И сейчас видим, что ставка на собственные импортозамещающие изделия может оказаться без преувеличения спасением для отрасли.

Изначально на заводе планировали собирать до тысячи двигателей в год — этого хватает для оснащения 250 вагонов. Но теперь планы, вероятно, придется пересмотреть в сторону увеличения.

Свои таблетки

Еще одно опасение, прежде всего у потребителей: дефицит лекарств. Ведь многие препараты — импортные. Появится ли у нас аналоги?

«Уже появились», — говорят в Саранске, где завод «Биохимик» выпускает аналоги импортных лекарств (включая антибиотики нового поколения). Причем не дженерики, а собственные разработки (от субстанции — до готового препарата).

В 2020 году завод первым в стране зарегистрировал отечественный препарат для лечения ковида на основе фавипиравира. А в феврале запустил новое антиковидное лекарство на основе молекулы молнупиравира. Создать новинку и начать ее выпускать саранским разработчикам удалось практически одновременно с ведущими западными фармкомпаниями.

«Практически весь наш лекарственный портфель можно рассматривать как альтернативу импорту», — рассказал «РГ» исполнительный директор завода «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Шафран таврический

Крымскому предпринимателю Андрею Дзюбе санкции тоже на руку: он выращивает посевной крокус, из которого получает редкую и дорогую пряность — шафран. Цена этой специи на мировом рынке достигает восьми долларов за один грамм.

Крымчанин уже получил сертификат качества своей продукции по стандартам ЕврАзЭС. А теперь надеется получить сертификат качества ISO и выйти с крымским шафраном на мировой рынок. Свою продукцию в России Дзюба предлагает местным крафтовым сыроварням и колбасным цехам. А в планах — сотрудничество с российскими кондитерами и производителями косметики.

Александр Полиди, профессор Кубанского государственного технологического университета:

— Ставку сейчас надо делать на имеющийся научный и промышленный потенциал, способный дать прогнозируемый и достаточно быстрый эффект.

Для Кубани это, прежде всего, перерабатывающие предприятия, созданные в последние годы в АПК. В этой отрасли достигнут просто колоссальный прорыв. Теперь нам не нужны заморские пармезаны — наши сыры не хуже. Если в ближайшее время с помощью программы льготного финансирования «Импортозамещение» мы создадим новые конкурентоспособные перерабатывающие производства, то полностью закроем потребность в импортных продуктах питания.

Второе перспективное для Кубани направление в сфере импортозамещения — это развитие туризма. Где будут отдыхать россияне, привыкшие к зарубежным курортам? Надо безотлагательно создавать им достойные условия в родной стране. И это будут очень выгодные инвестиции.