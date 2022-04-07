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Алроса пополнила свой автопарк грузовыми автомобилями Тонар.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/B4e9Tj0ow-w

Пополнение автопарка компании Алроса автопоездами Тонар.

тонар, алроса,
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