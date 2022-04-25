НПО «Инвертор» увеличил выпуск аппаратов и систем плазменной резки
Наше предприятие НПО «Инвертор» г. Старый Оскол, является единственным предприятием производящим источники и системы плазменной резки на территории РФ которое полностью освоило линейку импортозамещающей продукции таких брендов как Hypertherm, Esab, Килберг, Себора, Линкольн.
Аналогичное оборудование не производит не одно предприятие в России!
В связи с тем, что указанные западные компании покинули рынок создался обвальный спрос на нашу продукцию, а также расходные материалы для плазменной резки.
В связи с этим возможный объем продаж вырос до нескольких миллиардов в год.
Мы обратились в минпромторг России, где нам пояснили, что нет подходящих програм для развития нашего предприятия. Которое гарантирует практически при вложении 1 млрд рублей полностью закрыть зависимость России от западных поставщиков систем плазменной резки.
Нам ненужен будет их возврат в принципе! Зачем? У нас будет всё своё — лучше, дешевле и в нужном для нашей стране колличестве!
Более того — наше предприятие не раз подвергалось попыткам судебных преследований и угроз экономических санкций со стороны представителей западных компаний.
Прошу всех неравнодушных к судьбе Родины, понимающих, что без своей высокотехнологичной продукции мы всегда будем в зависимости от западного мира и его технологий оказать максимальную информационную поддержку моему обращению для привлечения внимания к ситуации( которая является в это непростое время такой же типичной как и ранее) лиц, ответственных за развитие промышленности и занимающих должности в минпромторге РФ.
Наш сайт. https://aria-invertor.ru/cut
С уважением генеральный директор НПО «Инвертор» Янюк Алексей
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