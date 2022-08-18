Группа ПОЛИПЛАСТИК запускает производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли

На базе компании «Технология композитов», входящей в Группу ПОЛИПЛАСТИК, на территории особой экономической зоны «Пермь», создается импортозамещающее производство высоконапорных трубопроводных систем для нефтегазовой отрасли. В проект по строительству площадки для выпуска гибких полимерно-армированных (ГПА) труб планируется вложить 350 млрд рублей.

ГПА Анаконда © www.polyplastic.ru

На территории Пермского края создана первая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь». Проекты резидентов ОЭЗ одобрены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. В частности, на базе пермской компании «Технология композитов», которая входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК, открывается производство высоконапорных систем (труб) для нефтегазовой отрасли. Образцы ГПА-труб для нефтегазовой отрасли Группа ПОЛИПЛАСТИК представила весной текущего года на главной выставке нефтегазовой отрасли России «Нефтегаз 2022 — Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» в ЦВК «Экспоцентр». Экспертам и потенциальным заказчикам были продемонстрированы уникальные разработки компании «Технологии композитов»: трубопроводные системы ANACONDA™ — гибкие полимерно-армированные трубы марок «ANACONDA™», «ANACONDA+", «ANACONDA T», а также соединительные пресс-фитинги и гидравлический станок для монтажа ГПА-трубопроводов.

образцы ГПА Анаконда © www.polyplastic.ru

Вопрос об увеличении доли полимерных труб в нефтегазодобывающей отрасли решается на правительственном уровне. В декабре 2020 года Президент РФ Владимир Путин провел в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. При этом глава компании «ЛУКОЙЛ» отметил необходимость более широкого применения полимеров в сфере добычи нефти и газа — при строительстве промысловых нефтепроводов. В 2021 году вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и энергетику, провел совещание по вопросу «О возможности применения полимерных труб в нефтегазовой отрасли», посвященное обсуждению проблем, препятствующих широкому применению полимерных и композитных труб в нефтегазовой отрасли. Было принято решение сформировать рабочую группу и составить дорожную карту по разработке нормативных документов на полимерные трубы для их широкого внедрения в нефтегазовую отрасль.

Результатом работы стала разработка ГОСТ Р 59834-2021 «Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия», который был утвержден Приказом Росстандарта от 29 октября 2021 года № 1406-ст. Следующий шаг — создание и утверждение Свода правил «Трубопроводы промысловые из неметаллических труб. Правила проектирования и строительства». Данную работу планируется завершить к концу 2022 года.

Эффекты, которые получает отрасль, вполне очевидны. Применение гибких полимерно-армированных труб в нефтегазодобыче позволит компаниям снизить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали. В частности, удастся снизить транспортные расходы, затраты на СМР и последующую эксплуатацию, сократить сроки монтажа в 6-8 раз, уменьшить аварийность и обеспечить срок службы не менее 25 лет. Помимо этого, важен экологический эффект за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения энергоэффективности, стойкости продукции к агрессивным средам и возможности ее повторного применения.