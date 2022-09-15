Новые перспективы развития холодильной отрасли в условиях санкций

В 2022 г спрос на холодильное и климатическое оборудование отечественного производства значительно вырос, и это подтверждает рост числа запросов и заказов в ГК «КриоФрост». В этом году руководителям проектов и службам монтажа приходится трудиться очень активно, сезон выдался жарким.

© kriofrost.academy

Монтаж и пуско-наладочные работы холодильного оборудования на 50 объектах в 17 регионах России одновременно. Это возможно? Учитывая многолетний опыт комплексной реализации проектов, налаженные логистические схемы, собственное производство и высокую квалификацию сотрудников ГК «КриоФрост» — это возможно.

Руководители проектов, инженерно-технические работники, бригадиры, сервисные инженеры и специалисты по монтажу и пуско-наладочным работам группы компаний «КриоФрост» — все могут ответить на этот вопрос утвердительно.

В 2022 г спрос на #холодильное оборудование и #климатическое оборудование отечественного производства значительно вырос, и это подтверждает рост числа запросов и заказов в ГК «КриоФрост». В этом году руководителям проектов и службам монтажа приходится трудиться очень активно, сезон выдался жарким.

Например, в августе-сентябре на стадии пуско-наладочных работ одновременно находятся три крупных мультитемпературных распределительных центра, два гипермаркета, два ледовых дворца и пять заводов пищевой промышленности. Параллельно ведутся монтажи и работы по реконструкции еще более чем на тридцати различных объектах.

Если говорить о географии, то только по Москве и области бригады «КриоФрост» работают на девяти площадках, а по в целом России охват такой: Уфа, Махачкала, Грозный, Санкт-Петербург, Смоленск, Владимир, Красноярский край, Краснодарский край, Омск, Оренбург, Воронеж, Алтайский край, Калужская, Тверская, Тульская и Орловская области.

Качество — ключевая тема

В ГК «КриоФрост» входят: завод промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост», проектно-строительная компания «КриоФрост Инжиниринг», предприятие по производству шкафов управления и выполнению проектов в сфере автоматизации «ТехноВатт», компания по оказанию услуг в области сервисного обслуживания и ремонта «КриоФрост Сервис» и научно-образовательный центр «КриоФрост Академия».

Это одна большая сплоченная команда с максимально широким набором компетенций для реализации проектов любого уровня сложности. Важную роль играет системный подход: проектирование, производство, логистика, монтаж, обучение специалистов по эксплуатации, сервисное обслуживание и техподдержка 24/7 — все это заказчик может получить из «одних рук».

Значительное внимание уделяется не только качественному подбору персонала, но и регулярному повышению квалификации сотрудников группы компаний. Руководители бригад и инженеры по пуско-наладке, как правило, люди с опытом работы в холодильной отрасли от 10 лет и более, они максимально четко планируют и распределяют работу исполнителей на объектах с учетом уровня квалификации каждого.

kriofrost.academy © avatars.dzeninfra.ru

Важным фактором можно также назвать «универсальность» монтажников. Сегодня они могут устанавливать и запускать стандартный компрессорно-конденсаторный блок, завтра — насосную станцию, а послезавтра — транскритическую централь на СО2. И все это на высоком профессиональном уровне.

Повсеместной практикой ГК «КриоФрост» является установка камер видеонаблюдения, так что за ходом работ может наблюдать не только руководитель монтажной службы или руководитель проекта, но и генеральный директор компании. За 15 лет работы специалисты «КриоФрост» приобрели бесценный опыт в части организации работ по строительству, монтажу и вводу объектов в эксплуатацию, поэтому многие «подводные камни» они научились предвидеть заранее, что очень часто позволяет сэкономить время и избежать ошибок.

Качество для ГК «КриоФрост» — это ключевая тема, и любой, побывавший на заводе «ТехноФрост» в Киржаче, может в этом убедиться. Качественное оборудование и высокий профессионализм сотрудников позволяют группе компаний иметь с заказчиками многолетние партнерские взаимовыгодные отношения.

Помогаем запускать новые предприятия

Один из самых масштабных проектов 2022 г, который стоит отметить в первую очередь, — это проект для ООО «Сыровар», крупнейшего в России завода по выпуску твердых сыров, старт работе которого дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 17 августа.

В качестве особенностей данного проекта можно упомянуть большое количество поставленного разнообразного холодильного и технологического оборудования. Так, на заводе была реализована #система генерации ледяной воды с применением пленочных охладителей и льдоаккумуляторов, смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений, установлено технологическое оборудование, в частности ванны для посола сыра, стеллажи для хранения сыра в процессе созревания, подключены к потребителям холода центральные агрегаты на базе винтовых и поршневых компрессоров общей производительностью более 3 МВт. Все это оборудование было сконструировано и изготовлено на производственных мощностях завода «ТехноФрост».

kriofrost.academy © avatars.dzeninfra.ru

В настоящий момент завершаются пуско-наладочные работы на крупнейшем мясоперерабатывающем комплексе «СИБАГРО» в Красноярском крае, где специалисты ГК «КриоФрост» создали не только систему искусственного охлаждения, но и всю систему вентиляции и промышленного кондиционирования технологических и производственных цехов. На данном объекте в числе прочего были установлены плиточные #скороморозильные аппараты с насосно-циркуляционной системой.

К завершению подходят работы и по проекту для компании «Алтайский бройлер», где смонтировано холодильное оборудование и построены камеры для заморозки 160 тонн птицы в сутки. Суммарная холодопроизводительность агрегатов, поставленных на площадку в г. Бийске, более 2,4 МВт.

Выше упомянуты всего несколько знаковых проектов, а всего их сейчас в работе более пятидесяти, причем расположены они в семнадцати различных регионах России. Познакомиться с некоторыми их них подробнее можно на сайте kriofrost.ru.

Обеспечение комплектующими

В ГК «КриоФрост» в конце 2021 г заработала специальная складская программа, рассчитанная на обеспечение комплектующими и расходными материалами не только непосредственно производства, но подразделений по монтажу и сервису оборудования на объектах, поэтому в начале года на складах были значительные запасы. Именно это позволило компании в полном объеме и в срок выполнять все заказы в первом полугодии.

kriofrost.academy © avatars.dzeninfra.ru

Конечно, по замещению тех комплектующих, поставки которых в Россию больше не ведутся, вопросы есть, особенно это касается автоматики. Но логистические службы группы #криофрост провели значительную работу, и сейчас практически по всем позициям имеется пул новых поставщиков из России и дружественных стран, с которыми уже подписаны договоры о долгосрочном сотрудничестве.

В части импортозамещения ряда изделий очень помогает собственное производство. В 2022 г завод #технофрост освоил новые виды продукции, в том числе серийно начал выпускать теплообменные аппараты и оборудование для пищевой промышленности, которое уже успешно работает на ряде объектов.

О перспективах

Если рассматривать #рынок холодильной техники с точки зрения востребованности услуг по обеспечению предприятий системами холодоснабжения, кондиционирования воздуха и другими инженерными сетями, то его объем весьма внушителен. С уходом европейских, американских и японских компаний освободились целые ниши для работы отечественных предприятий. И конечно ГК «КриоФрост» старается в полной мере воспользоваться ситуацией для активного развития бизнеса.

К примеру, на заводе «ТехноФрост» в г. Киржач Владимирской области строится новый производственный комплекс площадью 4 тыс. м2, разрабатываются новые линейки продукции и внедряются новые технологии. Группа компаний в целом увеличивает инженерный потенциал и делает все, чтобы своевременно обеспечивать предприятия агропромышленного комплекса, спортивной индустрии, химической и других отраслей промышленности качественным, современным и энергоэффективным холодильным оборудованием.

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Узнать все подробности о новых линейках продукции и технологических возможностях производства, а также получить техническую консультацию от руководителей проектов и инженеров ГК «КриоФрост», вы сможете, посетив стенд № 22D20 (павильон 2 зал 2) на выставке «Агропродмаш-2022» в период с 10 по 14 октября.