В России разрабатывают новую систему навигации КОНСУЛ

В Москве эксперты обсуждают — как цифровые технологии меняют транспортную отрасль. Появились «первые ласточки» в виде беспилотников, а умные сервисы оптимизируют цепочки поставок. Искусственный интеллект анализирует и прогнозирует работу техники, а большой брат контролирует действия водителя и предупреждает человека об опасностях. Автопарки сокращают издержки, а перевозки становятся более безопасными. Спикеры конференции уверены, что уровню цифровизации российского транспорта могут позавидовать многие другие государства.

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Борис Лоран, первый заместитель председателя Общественного Совета при Министерстве транспорта РФ: «То, что мы сегодня обсуждаем систему ГЛОНАСС, контроль перевозки грузов, цифровизацию транспорта — это все у нас работает, только нужно эти системы состыковать. И время диктует, что нужно все делать бегом. Уровень компетенций и дальновидности у наших специалистов не сравним с западными, потому как там мозги закислились от вечного достатка. У нас народ более собранный и активный. У нас люди легки на подъем!».

Российские ученые разрабатывают новую комплексированную навигационную систему услуг локации. Сокращенно — КОНСУЛ. Это решение позволяет отслеживать беспилотники, морские суда, самолеты и транспорт предприятий вне зависимости от работы спутников. Система сможет функционировать в плотной городской застройке, в горной и пересеченной местности, а также внутри помещений. КОНСУЛ поможет управлять скоростью и траекторией движения беспилотных автомобилей, учитывая расположение соседних машин. Новая навигационная система будет применяться в любых сферах экономики.

Михаил Кораблев, главный конструктор АО «ГЛОНАСС»: «Для этого создается наземная инфраструктура, которая формирует локальное поле. Это поле не имеет глобального действия как спутниковая система, а работает только в тех местах, где оно востребовано. Например, на территории морского порта, аэропорта или крупного предприятия. Эта структура добавляет еще одно навигационное поле, в результате чего достигается точность определения местоположения. Конструкторские работы завершаются в 2023 году, а с 2024 система КОНСУЛ будет массово поставляться на территории России».

По мнению участников конференции, период ограничений и санкций может ускорить темпы цифровизации отечественного транспорта.

Михаил Якимов, директор института Транспортного планирования Российской Академии транспорта: «Нынешняя ситуация в первую очередь дает шанс не производителям техники, а создателям ПО, технологий, алгоритмов. Наши ученые придумывают что-то такое, что всегда отличало Россию в плане цифровизации, развития систем и гаджетов. В условиях санкций эти преимущества вырастут не только в сфере разработки ПО, но и прирастет низкоуровневое программирование интегральных микросхем. Думаю, что сейчас Россия пойдет не в фарватере западных стран, а изберет собственный путь. И как часто бывает, он будет наиболее интересен и уникален».

Сергей Кулаков, коммерческий директор ГК «МОНТРАНС»: «Идет устойчивый тренд на цифровизацию. Мы видим, что сейчас основные процессы на транспорте имеют цифровой дубликат. Это позволяет повысить прозрачность работы компании, сделать систему удобной и эффективной. Из ключевых моментов — электронный путевой документ, который решает сразу несколько вопросов. Во-первых, ускоряет процесс выдачи путевого листа для водителя. Во-вторых, удобен в использовании. Водитель не потеряет свое мобильное приложение. И, в-третьих, значительная экономия бумаги. Наша компания имеет собственную платформу MONTRANS.ONLINE, через которую уже сейчас проводим удаленные предрейсовые медицинские осмотры. Мы готовы к доработке софта для поддержания функционала электронного путевого листа».

Правительство страны утвердило программу цифровизации экономики России до 2030 года. Так, например, в транспортной отрасли предстоит внедрить технологии искусственного интеллекта, сбора и обработки больших данных, виртуальной и дополненной реальности, информационного и пространственного моделирования.

Анна Малиновская, руководитель представительства INNOPOLIS UNIVERSITY в ЦФО РФ: «Если говорить о проблемах, которые еще существуют в цифровизации транспорта, то это — синхронизация некоторых процессов, повышение качества логистических услуг, безопасности и надежности перевозок. Если попытаться предсказать — что будет с отраслью в 2030 году после завершения программы „Цифровая экономика РФ“, то я предполагаю, что везде будут беспилотники и зеленые цифровые коридоры для пассажиров. Людям будет комфортно путешествовать. Будут сокращены издержки на логистику. Все будет безопаснее и удобнее для человека. Это основные задачи, которые должна решить государственная стратегия».