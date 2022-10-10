Бузулук: введено производство холодильного оборудования и масляных радиаторов

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Одно из старейших промышленных предприятий Оренбуржья «Бузулукский механический завод» с 2008 года входит в холдинг по производству теплообменников АО «Композит Групп». Сейчас здесь трудятся 104 человека.

Два года назад собственник приступил к масштабной реконструкции старых производственных площадей.

Модернизация производства проводится предприятием поэтапно.

В этом году были введены в эксплуатацию линии по производству холодильного оборудования и масляных радиаторов. Закуплено новое оборудование.

На реконструкцию цехов и закупку техники предприятие направило около 300 млн рублей.

Сейчас компания выпускает несколько линеек теплообменного оборудования под брендом «Композит микро», которое идёт на холодильный рынок России и ЕАЭС. За первые месяцы работы предприятие уже заключило контрактов на сумму 40 млн. рублей.

⁃ Первый этап масштабной модернизации практически завершён. В 2023 году предприятие планирует достичь оборота в 1 млрд. рублей. Сейчас компания «Композит Групп» выпускает в том числе импортозамещающую продукцию. Раньше основными поставщиками теплообменников для систем промышленного холода были Китай и Европа. Теперь уникальную для России продукцию делают в Бузулуке. Компания четко понимает свою нишу, инвестирует значительные средства в производство. Мы всегда готовы поддерживать такие проекты. Уже в этом году выдали средства на частичное возмещение процентной ставки на инвестиционный кредит. Рассмотрим возможность поддержки и в дальнейшем.

Второй этап модернизации планируется провести в 2023-2025 годах. Работы по реконструкции производственных площадок уже начались. На предприятии будет запущено производство радиаторов охлаждения двигателя российских автомобильных заводов — Камаз, Лиаз и другие. В развитие производства компания планирует инвестировать 500 млн рублей. Здесь создадут около 200 рабочих мест.

Холдинг «Композит Групп» занимается не только производством, но и развивает научно-исследовательское направление. В рамках третьего этапа модернизации бузулукского предприятия компания планирует построить уникальную исследовательскую лабораторию, не имеющую аналогов в стране. Здесь специалисты смогут проводить испытания и сертификацию различных теплообменников, производимых как в России, так и за ее пределами. К подготовке будущей площадки приступят уже в этом году. Руководство предприятия обратилось к губернатору с просьбой о софинансировании проекта.

Также на предприятии капитально ремонтируют широкую линейку колесных тракторов, таких как К-700, Т-150К, МТЗ, «Беларус», Т-25, Т-20 и другой сельхозтехники.