Импортозамещение на Рустмаш в действии

В условиях мировой санкционной политики в России наблюдается увеличивающийся спрос на продукцию отечественной промышленности, в частности это касается преобразователей частоты и силовой электротехники для добычи нефти. Это показывает насколько важно и необходимо увеличивать долю применяемых комплектующих собственного производства. Поэтому импортозамещение сегодня — это в первую очередь технологическая независимость.

Являясь компанией с полным производственным циклом, Рустмаш уверено увеличили объем выпускаемой продукции за счет внедрения нового оборудования и технологических процессов.

Сборочный цех станций управления погружными электродвигателями © avatars.dzeninfra.ru

В этом году мы увеличили производство наших основных продуктов за счет внедрения новых технологий и оборудования. В марте были закуплены и введены в эксплуатацию новые аппараты для монтажа и контроля качества пайки SMD-компонентов, оплавления припойной пасты, обучен персонал и внедрены новые нормы проверки качества готовых изделий.

Отстраиваются новые логистические цепочки поставки покупных позиций. Мы были готовы к возможным санкциям, и за 2 года проработали взаимозаменяемость всех покупных изделий аналогами, не уступающими по качеству и характеристикам известным международным брендам. За счет этих мероприятий мы значительно расширили номенклатуру и увеличили объем выпуска собственных блоков электроники и комплектующих изделий для всех наших продуктов.

Новые станки для монтажа SMD на платы © avatars.dzeninfra.ru

Новые блоки электроники, изготовленные с применением отечественных материалов, химических продуктов и технологий уже применяются в наших средневольтных и низковольтных преобразователях частоты серий АТ27 и АТ24, а также в станциях управления погружными электродвигателями серии АК06.

Собранные блоки электроники © avatars.dzeninfra.ru

Благодаря постоянному повышению надежности и качества выпускаемой нами продукции наше оборудование установлено даже на объектах атомной отрасли, в частности на российском ледоколе «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). https://www.rustmash.ru/news/post/arktika-i-rustmash-sovmestnye-shagi-k-pokoreniyu-ledyanyh-pustyn

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