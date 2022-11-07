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Новая расширенная линейка штабелёров Sibline.

Штабелёры гидравлические, с электроприводом, электрические SIBLINE.

Штабелёры SiblineШтабелёры Sibline © mastergrad.com

Компания «Грузовая механика» представляет новую расширенную линейку штабелёров.

Расширен модельный ряд штабелёров во всех категориях: штабелёры гидравлические, штабелёры с электроподъёмом, электрические сопровождаемые и самоходные штабелёры.

Особенности и область применения:

Одна из главных задач, с которой успешно справляется штабелёр — это укладка груза на многоярусные стеллажи. Двух, трёхъярусные стеллажи часто используются на складах, в производственных помещениях, на торговых площадках магазинов, на складах логистических компаний, на грузовых терминалах, где необходимо организовать обработку и перемещение большого количества различных грузов.

Основные операции, для которых используют штабелёры:

— Погрузка, разгрузка автомобиля. Возможность подъёма груза на различную высоту, позволяет обслуживать автомобили разного уровня от малотоннажных до длинномерных. Единственный момент, который необходимо учитывать, штабелёры, в силу своей конструкции, не предназначены для перемещения по неровным поверхностям.

— Перемещение груза внутри торгового павильона, склада, ангара или другого закрытого помещения.

— Обслуживание складских помещений, оснащённых стеллажами. Современные штабелёры рассчитаны под любые виды многоярусных стеллажных систем. Они позволяют перемещать груз на паллетах, поддонах или другой, таре позволяющей выполнить захват под вилы.

К наиболее популярным штабелёров относятся ручные и электрические штабелёры. Ручные штабелёры используются на небольших складах, с невысокой интенсивностью обработки и перемещения груза, подъём груза у таких моделей осуществляется за счёт гидравлического привода. Это простая и надёжная техника, к тому же с весьма доступной ценой.

Рассмотрим подробнее несколько моделей электрических штабелёров на примере расширенной линейки от торговой марки SIBLINE.

Штабелёры полуэлектрические, модель SPN.

Штабелёры с электроподъёмом SiblineШтабелёры с электроподъёмом Sibline © mastergrad.com

Визуально и по техническим характеристикам такая модель похожа на ручной штабелёр. В основе конструкции внутренняя и внешняя мачты с гидроцилиндром, поворотное и рулевое колесо с тормозом, подвилочные ролики, рукоять управления. Для подъёма груза здесь используется электропривод, который запитан от гелевого аккумулятора. Есть индикатор состояния батареи и разъём для подзарядки. За счёт использования электронасоса увеличивается скорость работы, по сравнению с ручной моделью, но перемещение по складу выполняется вручную. Модель SPN отличается простотой управления, компактностью, продолжительным сроком службы. Цена определяется в зависимости от основных характеристик, которые приведены ниже.

Модель

Г/П, тонн

Размер вил, см.

Высота подъёма вил, м.

Масса, кг.

Стандарт АКБ

Батарея B/Ач.

SNP

SPN1030

1,0

6/15/110

3,0

380

гелевая

12/120

SPN1525

1,5

6/15/110

2,5

385

гелевая

12/120

SPN1535

1,5

6/15/110

3,5

415

гелевая

12/120

Штабелёры электрические самоходные сопровождаемые.

Такие устройства комплектуются системой перемещения, оператор сопровождает штабелёр, следуя за ним, скорость перемещения такой модели не превышает 6 км/ч.

Штабелёры электрические сопровождаемые SiblineШтабелёры электрические сопровождаемые Sibline © mastergrad.com

Конструкция модели J включает: Раму, шасси с мачтой, вилы, подъёмный механизм, опорные ролики, ведущее и дополнительное колесо. На рукоятке управления находятся индикатор заряда гелевого аккумулятора, клавиша подъёма и опускания вил, акселераторные ручки, клавиша стоп, реверс, кнопка подачи сигнала. Преимущества модели очевидны, при невысокой стоимости он легко справляется с задачей перемещения грузов на поддонах. Может использоваться в различных помещениях.

Модель

Г/П, тонн

Размер вил, см.

Высота подъёма вил, м.

Масса, кг.

Стандарт АКБ

Батарея B/Ач.

J

GL1025J

1

6/16/115

2,5

445

гелевая

2x12/100

CL1030J

1

6/18/115

3,0

465

гелевая

2x12/100

CL1035J

1

6/18/115

3,5

485

гелевая

2x12/100

CL1225J

1,2

6/16/115

2,5

445

гелевая

2x12/100

GL1230J

1,2

6/16/115

3,0

465

гелевая

2x12/100

GL1235J

1,2

6/16/115

3,5

485

гелевая

2x12/100

CL1525JB

1,5

6/18/115

2,5

465

гелевая

2x12/100

CL1530JB

1,5

6/18/115

3,0

495

гелевая

2x12/100

CL1535JB

1,5

6/18/115

3,5

525

гелевая

2x12/100

Модификация, на которую стоит обратить внимание — это модель JB. На рукоятку управления выведена кнопка для включения медленного режима работы, что позволяет аккуратно перемещаться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Есть кнопка «Реверс», способная в случае необходимости защитить оператора при столкновении.

Одной из важных особенностей модели JB, является устройство подъёмного механизма. В него включены три гидроцилиндра и каретка свободного хода, что позволяет поднимать вилы до определённой высоты, не выдвигая при этом мачту. Это большое преимущество при работе в помещениях с ограниченной высотой. Например, при загрузке или разгрузке железнодорожных вагонов.

Штабелёры электрические, самоходные с площадкой.

Штабелёры электрические самоходные SiblineШтабелёры электрические самоходные Sibline © mastergrad.com

Модели следующей серии W являются более мощными и используются для перемещения сформированных на поддоне, паллет с грузом. Модели уже имеет платформу для оператора и боковые поручни для удобства работы и его защиты, находясь на платформе, он может перемещаться вместе со штабелёром. Эта техника по своей конструкции и назначению приближается к полноценным погрузчикам. Оснащены достаточно мощными свинцово-кислотными аккумуляторами с необходимостью их периодического обслуживания.

В качестве основных элементов конструкции используются: виллы с подвилочными роликами, мачта с подъёмным механизмом, цепи и гидравлические цилиндры. Управление моделями осуществляется рукояткой с усилением руля.

Модель

Г/П, тонн

Размер вил, см.

Высота подъёма вил, м.

Масса, кг.

Стандарт АКБ

Батарея B/Ач.

W

CL1545W

1,5

6/18/115

4,5

1400

Свинцово-кислотная

24/240

CL2045W

2.0

6/18/115

4,5

1420

Свинцово-кислотная

24/240

GL1556W

1,5

6/18/115

5,6

1470

Свинцово-кислотная

24/240

GL1530W

1,5

6/18/115

3

970

Свинцово-кислотная

24/210

GL1536W

1,5

6/18/115

3,6

1040

Свинцово-кислотная

24/210

Выбирая штабелёр нужно ориентироваться не только на цену, бренд, но и объём выполняемых работ, которым Вы планируете загрузить свой штабелёр. Полуэлектрические штабелёры рекомендуется использовать с интенсивностью не более 50 поддонов день. Электрические, самоходные штабелёры уже можно использовать с более интенсивной нагрузкой, от 50 поддонов в смену, в зависимости от мощности модели.
Источник: https://mastergrad.com/blogs/post/13906/

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