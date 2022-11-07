Новая расширенная линейка штабелёров Sibline.
Штабелёры гидравлические, с электроприводом, электрические SIBLINE.
Компания «Грузовая механика» представляет новую расширенную линейку штабелёров.
Расширен модельный ряд штабелёров во всех категориях: штабелёры гидравлические, штабелёры с электроподъёмом, электрические сопровождаемые и самоходные штабелёры.
Особенности и область применения:
Одна из главных задач, с которой успешно справляется штабелёр — это укладка груза на многоярусные стеллажи. Двух, трёхъярусные стеллажи часто используются на складах, в производственных помещениях, на торговых площадках магазинов, на складах логистических компаний, на грузовых терминалах, где необходимо организовать обработку и перемещение большого количества различных грузов.
Основные операции, для которых используют штабелёры:
— Погрузка, разгрузка автомобиля. Возможность подъёма груза на различную высоту, позволяет обслуживать автомобили разного уровня от малотоннажных до длинномерных. Единственный момент, который необходимо учитывать, штабелёры, в силу своей конструкции, не предназначены для перемещения по неровным поверхностям.
— Перемещение груза внутри торгового павильона, склада, ангара или другого закрытого помещения.
— Обслуживание складских помещений, оснащённых стеллажами. Современные штабелёры рассчитаны под любые виды многоярусных стеллажных систем. Они позволяют перемещать груз на паллетах, поддонах или другой, таре позволяющей выполнить захват под вилы.
К наиболее популярным штабелёров относятся ручные и электрические штабелёры. Ручные штабелёры используются на небольших складах, с невысокой интенсивностью обработки и перемещения груза, подъём груза у таких моделей осуществляется за счёт гидравлического привода. Это простая и надёжная техника, к тому же с весьма доступной ценой.
Рассмотрим подробнее несколько моделей электрических штабелёров на примере расширенной линейки от торговой марки SIBLINE.
Штабелёры полуэлектрические, модель SPN.
Визуально и по техническим характеристикам такая модель похожа на ручной штабелёр. В основе конструкции внутренняя и внешняя мачты с гидроцилиндром, поворотное и рулевое колесо с тормозом, подвилочные ролики, рукоять управления. Для подъёма груза здесь используется электропривод, который запитан от гелевого аккумулятора. Есть индикатор состояния батареи и разъём для подзарядки. За счёт использования электронасоса увеличивается скорость работы, по сравнению с ручной моделью, но перемещение по складу выполняется вручную. Модель SPN отличается простотой управления, компактностью, продолжительным сроком службы. Цена определяется в зависимости от основных характеристик, которые приведены ниже.
|
Модель
|
Г/П, тонн
|
Размер вил, см.
|
Высота подъёма вил, м.
|
Масса, кг.
|
Стандарт АКБ
|
Батарея B/Ач.
|
SNP
|
SPN1030
|
1,0
|
6/15/110
|
3,0
|
380
|
гелевая
|
12/120
|
SPN1525
|
1,5
|
6/15/110
|
2,5
|
385
|
гелевая
|
12/120
|
SPN1535
|
1,5
|
6/15/110
|
3,5
|
415
|
гелевая
|
12/120
Штабелёры электрические самоходные сопровождаемые.
Такие устройства комплектуются системой перемещения, оператор сопровождает штабелёр, следуя за ним, скорость перемещения такой модели не превышает 6 км/ч.
Штабелёры электрические сопровождаемые Sibline © mastergrad.com
Конструкция модели J включает: Раму, шасси с мачтой, вилы, подъёмный механизм, опорные ролики, ведущее и дополнительное колесо. На рукоятке управления находятся индикатор заряда гелевого аккумулятора, клавиша подъёма и опускания вил, акселераторные ручки, клавиша стоп, реверс, кнопка подачи сигнала. Преимущества модели очевидны, при невысокой стоимости он легко справляется с задачей перемещения грузов на поддонах. Может использоваться в различных помещениях.
|
Модель
|
Г/П, тонн
|
Размер вил, см.
|
Высота подъёма вил, м.
|
Масса, кг.
|
Стандарт АКБ
|
Батарея B/Ач.
|
J
|
GL1025J
|
1
|
6/16/115
|
2,5
|
445
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1030J
|
1
|
6/18/115
|
3,0
|
465
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1035J
|
1
|
6/18/115
|
3,5
|
485
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1225J
|
1,2
|
6/16/115
|
2,5
|
445
|
гелевая
|
2x12/100
|
GL1230J
|
1,2
|
6/16/115
|
3,0
|
465
|
гелевая
|
2x12/100
|
GL1235J
|
1,2
|
6/16/115
|
3,5
|
485
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1525JB
|
1,5
|
6/18/115
|
2,5
|
465
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1530JB
|
1,5
|
6/18/115
|
3,0
|
495
|
гелевая
|
2x12/100
|
CL1535JB
|
1,5
|
6/18/115
|
3,5
|
525
|
гелевая
|
2x12/100
Модификация, на которую стоит обратить внимание — это модель JB. На рукоятку управления выведена кнопка для включения медленного режима работы, что позволяет аккуратно перемещаться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Есть кнопка «Реверс», способная в случае необходимости защитить оператора при столкновении.
Одной из важных особенностей модели JB, является устройство подъёмного механизма. В него включены три гидроцилиндра и каретка свободного хода, что позволяет поднимать вилы до определённой высоты, не выдвигая при этом мачту. Это большое преимущество при работе в помещениях с ограниченной высотой. Например, при загрузке или разгрузке железнодорожных вагонов.
Штабелёры электрические, самоходные с площадкой.
Модели следующей серии W являются более мощными и используются для перемещения сформированных на поддоне, паллет с грузом. Модели уже имеет платформу для оператора и боковые поручни для удобства работы и его защиты, находясь на платформе, он может перемещаться вместе со штабелёром. Эта техника по своей конструкции и назначению приближается к полноценным погрузчикам. Оснащены достаточно мощными свинцово-кислотными аккумуляторами с необходимостью их периодического обслуживания.
В качестве основных элементов конструкции используются: виллы с подвилочными роликами, мачта с подъёмным механизмом, цепи и гидравлические цилиндры. Управление моделями осуществляется рукояткой с усилением руля.
|
Модель
|
Г/П, тонн
|
Размер вил, см.
|
Высота подъёма вил, м.
|
Масса, кг.
|
Стандарт АКБ
|
Батарея B/Ач.
|
W
|
CL1545W
|
1,5
|
6/18/115
|
4,5
|
1400
|
Свинцово-кислотная
|
24/240
|
CL2045W
|
2.0
|
6/18/115
|
4,5
|
1420
|
Свинцово-кислотная
|
24/240
|
GL1556W
|
1,5
|
6/18/115
|
5,6
|
1470
|
Свинцово-кислотная
|
24/240
|
GL1530W
|
1,5
|
6/18/115
|
3
|
970
|
Свинцово-кислотная
|
24/210
|
GL1536W
|
1,5
|
6/18/115
|
3,6
|
1040
|
Свинцово-кислотная
|
24/210
Выбирая штабелёр нужно ориентироваться не только на цену, бренд, но и объём выполняемых работ, которым Вы планируете загрузить свой штабелёр. Полуэлектрические штабелёры рекомендуется использовать с интенсивностью не более 50 поддонов день. Электрические, самоходные штабелёры уже можно использовать с более интенсивной нагрузкой, от 50 поддонов в смену, в зависимости от мощности модели.
08.11.2210:56:39
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