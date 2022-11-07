Новая расширенная линейка штабелёров Sibline.

Штабелёры гидравлические, с электроприводом, электрические SIBLINE.

Штабелёры Sibline © mastergrad.com

Компания «Грузовая механика» представляет новую расширенную линейку штабелёров.

Расширен модельный ряд штабелёров во всех категориях: штабелёры гидравлические, штабелёры с электроподъёмом, электрические сопровождаемые и самоходные штабелёры.

Особенности и область применения:

Одна из главных задач, с которой успешно справляется штабелёр — это укладка груза на многоярусные стеллажи. Двух, трёхъярусные стеллажи часто используются на складах, в производственных помещениях, на торговых площадках магазинов, на складах логистических компаний, на грузовых терминалах, где необходимо организовать обработку и перемещение большого количества различных грузов.

Основные операции, для которых используют штабелёры:

— Погрузка, разгрузка автомобиля. Возможность подъёма груза на различную высоту, позволяет обслуживать автомобили разного уровня от малотоннажных до длинномерных. Единственный момент, который необходимо учитывать, штабелёры, в силу своей конструкции, не предназначены для перемещения по неровным поверхностям.

— Перемещение груза внутри торгового павильона, склада, ангара или другого закрытого помещения.

— Обслуживание складских помещений, оснащённых стеллажами. Современные штабелёры рассчитаны под любые виды многоярусных стеллажных систем. Они позволяют перемещать груз на паллетах, поддонах или другой, таре позволяющей выполнить захват под вилы.

К наиболее популярным штабелёров относятся ручные и электрические штабелёры. Ручные штабелёры используются на небольших складах, с невысокой интенсивностью обработки и перемещения груза, подъём груза у таких моделей осуществляется за счёт гидравлического привода. Это простая и надёжная техника, к тому же с весьма доступной ценой.

Рассмотрим подробнее несколько моделей электрических штабелёров на примере расширенной линейки от торговой марки SIBLINE.

Штабелёры полуэлектрические, модель SPN.

Штабелёры с электроподъёмом Sibline © mastergrad.com

Визуально и по техническим характеристикам такая модель похожа на ручной штабелёр. В основе конструкции внутренняя и внешняя мачты с гидроцилиндром, поворотное и рулевое колесо с тормозом, подвилочные ролики, рукоять управления. Для подъёма груза здесь используется электропривод, который запитан от гелевого аккумулятора. Есть индикатор состояния батареи и разъём для подзарядки. За счёт использования электронасоса увеличивается скорость работы, по сравнению с ручной моделью, но перемещение по складу выполняется вручную. Модель SPN отличается простотой управления, компактностью, продолжительным сроком службы. Цена определяется в зависимости от основных характеристик, которые приведены ниже.

Модель Г/П, тонн Размер вил, см. Высота подъёма вил, м. Масса, кг. Стандарт АКБ Батарея B/Ач. SNP SPN1030 1,0 6/15/110 3,0 380 гелевая 12/120 SPN1525 1,5 6/15/110 2,5 385 гелевая 12/120 SPN1535 1,5 6/15/110 3,5 415 гелевая 12/120

Штабелёры электрические самоходные сопровождаемые.

Такие устройства комплектуются системой перемещения, оператор сопровождает штабелёр, следуя за ним, скорость перемещения такой модели не превышает 6 км/ч.

Штабелёры электрические сопровождаемые Sibline © mastergrad.com

Конструкция модели J включает: Раму, шасси с мачтой, вилы, подъёмный механизм, опорные ролики, ведущее и дополнительное колесо. На рукоятке управления находятся индикатор заряда гелевого аккумулятора, клавиша подъёма и опускания вил, акселераторные ручки, клавиша стоп, реверс, кнопка подачи сигнала. Преимущества модели очевидны, при невысокой стоимости он легко справляется с задачей перемещения грузов на поддонах. Может использоваться в различных помещениях.

Модель Г/П, тонн Размер вил, см. Высота подъёма вил, м. Масса, кг. Стандарт АКБ Батарея B/Ач. J GL1025J 1 6/16/115 2,5 445 гелевая 2x12/100 CL1030J 1 6/18/115 3,0 465 гелевая 2x12/100 CL1035J 1 6/18/115 3,5 485 гелевая 2x12/100 CL1225J 1,2 6/16/115 2,5 445 гелевая 2x12/100 GL1230J 1,2 6/16/115 3,0 465 гелевая 2x12/100 GL1235J 1,2 6/16/115 3,5 485 гелевая 2x12/100 CL1525JB 1,5 6/18/115 2,5 465 гелевая 2x12/100 CL1530JB 1,5 6/18/115 3,0 495 гелевая 2x12/100 CL1535JB 1,5 6/18/115 3,5 525 гелевая 2x12/100

Модификация, на которую стоит обратить внимание — это модель JB. На рукоятку управления выведена кнопка для включения медленного режима работы, что позволяет аккуратно перемещаться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Есть кнопка «Реверс», способная в случае необходимости защитить оператора при столкновении.

Одной из важных особенностей модели JB, является устройство подъёмного механизма. В него включены три гидроцилиндра и каретка свободного хода, что позволяет поднимать вилы до определённой высоты, не выдвигая при этом мачту. Это большое преимущество при работе в помещениях с ограниченной высотой. Например, при загрузке или разгрузке железнодорожных вагонов.

Штабелёры электрические, самоходные с площадкой.

Штабелёры электрические самоходные Sibline © mastergrad.com

Модели следующей серии W являются более мощными и используются для перемещения сформированных на поддоне, паллет с грузом. Модели уже имеет платформу для оператора и боковые поручни для удобства работы и его защиты, находясь на платформе, он может перемещаться вместе со штабелёром. Эта техника по своей конструкции и назначению приближается к полноценным погрузчикам. Оснащены достаточно мощными свинцово-кислотными аккумуляторами с необходимостью их периодического обслуживания.

В качестве основных элементов конструкции используются: виллы с подвилочными роликами, мачта с подъёмным механизмом, цепи и гидравлические цилиндры. Управление моделями осуществляется рукояткой с усилением руля.

Модель Г/П, тонн Размер вил, см. Высота подъёма вил, м. Масса, кг. Стандарт АКБ Батарея B/Ач. W CL1545W 1,5 6/18/115 4,5 1400 Свинцово-кислотная 24/240 CL2045W 2.0 6/18/115 4,5 1420 Свинцово-кислотная 24/240 GL1556W 1,5 6/18/115 5,6 1470 Свинцово-кислотная 24/240 GL1530W 1,5 6/18/115 3 970 Свинцово-кислотная 24/210 GL1536W 1,5 6/18/115 3,6 1040 Свинцово-кислотная 24/210

Выбирая штабелёр нужно ориентироваться не только на цену, бренд, но и объём выполняемых работ, которым Вы планируете загрузить свой штабелёр. Полуэлектрические штабелёры рекомендуется использовать с интенсивностью не более 50 поддонов день. Электрические, самоходные штабелёры уже можно использовать с более интенсивной нагрузкой, от 50 поддонов в смену, в зависимости от мощности модели.