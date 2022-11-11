В конце марта этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает госзаказчикам с 31 марта закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.

Отрасль судостроения по-разному восприняла нововведения. Некоторые компании, особенно частные, аргументируя тем, что основной софт уже куплен, а процедура внедрения нового ПО сопряжена не только с дополнительными тратами, но и с обучением сотрудников, предпочла «переждать момент». Даже в условиях, когда из России ушли крупные иностранные разработчики ПО.

Федерис © paluba.media

Параллельно с этим отечественные разработчики софта стали активнее осваивать рынок, заявляя, что уже сейчас готовы заместить большую часть основного ПО (в том числе узкоспециализированного), а к 2025 году обеспечить российскую промышленность отечественным софтом.

Насколько хорошее российское ПО, насколько сложная у него процедура внедрения, как идет поддержка клиентов — все эти вопросы «Медиапалуба» задала заместителю генерального директора по продажам ООО «Фидесис», действительному члену Академии горных наук Максиму Соннову.

Полное интервью можно почитать по ссылке здесь. Ниже приведем некоторые выдержки.

— На ваш экспертный взгляд, какие глобальные изменения ждут рынок в связи с уходом импортных компаний-разработчиков ПО?

— Министерство промышленности и торговли России и Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций России уделяют особое внимание развитию отечественного программного обеспечения и аппаратных комплексов. Существует система грантов, которая позволяет получить государственное финансирование на развитие и доработку функционала отечественного софта.

Сами российские вендоры инженерного ПО также уделяют большое внимание расширению возможностей программного обеспечения, так как иностранный софт высоко поднял планку, и есть необходимость его догнать.

Эта тенденция возникла в начале 2000 годов, когда программы Ansys и Nastran стали повсеместно внедряться и на российских предприятиях, и в высших учебных заведениях. В последние же годы, благодаря эффективной государственной политики тенденция начала быстро меняться в пользу отечественного программного обеспечения.

Если брать тенденции последних месяцев, то из-за того, что иностранные вендоры ушли с российского рынка, отечественные производили ПО почувствовали большой интерес к их продуктам со стороны заказчиков.

Если мы коснулись политики импортозамещения, то какие, на ваш взгляд, есть проблемы в специализированном ПО в России? Какие из них заложены исторически и как их, по вашему мнению, можно устранить?

"Фидесис" © paluba.media

— Хотелось бы отметить, что российские системы автоматизированного проектирования сейчас находятся в периоде своего становления, но есть уже известные рынку имена, такие как «Аскон», T-FLEX или «Фидесис».

— Существует ряд проблем роста и количества внедрений отечественного САПР. Особо хочу отметить одну, это то, что называется зоной комфорта. Многие специалисты привыкли работать в иностранном софте и бывает так, что с большим трудом удается внедрение на предприятии, так как сотрудникам уже комфортно работать на освоенном иностранном пакете. Российское же ПО необходимо осваивать, проходить обучение, то есть требуется выйти из этой зоны комфорта, а это сложно сделать, так как на предприятиях уже устоявшиеся регламенты и никто не спешит осваивать новое передовое отечественное программное обеспечение.

Вот с такой проблемой приходится периодически встречаться на предприятиях.

Полное интервью моно почитать по ссылке на сайте «Медиапалубы».