Ростех запустил серийное производство пробирок для забора венозной крови

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Научно-исследовательский инженерный институт Ростеха (НИИИ) запустил в подмосковной Балашихе производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. К 2024 году планируется выпускать до 70 млн пробирок ежегодно и занять 12-14% отечественного рынка таких медизделий. Предприятие уже получило заказы от крупнейших медицинских учреждений России.

Анализы на основе венозной крови наиболее точные и достоверные, а потому самые массовые. Вакуумные пробирки нужны для безопасного забора биоматериала, его транспортировки и хранения, без них невозможно получить точный результат исследования.

Для выпуска пробирок НИИИ была проведена модернизация производства и создан специальный цех. Его площадь составляет 1200 кв. м, а мощность — до 12 тысяч пробирок в час. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья до сборки и укупорки, выпускается 52 типа пробирок для всех основных анализов крови. В техническое перевооружение предприятия в общей сложности было инвестировано 436 млн рублей, из них 345 млн выделены Фондом развития промышленности на возвратной основе, остальное — средства компании.

«Потребности российской системы здравоохранения в пробирках для забора венозной крови составляют порядка 600-650 млн в год. К 2024 году мы планируем выйти на выпуск 70 млн таких изделий, заняв 12-14% отечественного рынка. В перспективе запрос на отечественную продукцию будет только расти, поэтому рассчитываем на дальнейшее расширение рынков сбыта и объемов производства. Рассматриваются в том числе и возможности экспорта, но наша главная цель — в первую очередь обеспечить российские медучреждения продукцией, отвечающей лучшим мировым стандартам», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отдельное внимание на производстве уделено соблюдению стандартов качества. В общей сложности пробирки проходят проверку по 16 различным параметрам в специальной лаборатории.

«В условиях санкционной политики недружественных стран производство отечественных вакуумных пробирок приобретает важное значение. Наша главная цель — обеспечить отечественных потребителей отечественной продукцией высокого качества. Проведенная модернизация предприятия и современное оборудование позволят нам выполнить эту важную задачу», — отметил генеральный директор АО «НИИИ» Игорь Смирнов.