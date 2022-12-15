Компания АНО «АВТех» начала выпуск бактерицидных инфракрасных стерилизаторов воздуха

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Инфракрасный стерилизатор от «АВТех» — отечественное устройство для стерилизации бактериологических петель и игл, трубок, пробирок. Под воздействием высоких температур любой органический материал сгорает во внутреннем канале, что препятствует распространению возбудителей инфекций и перекрестной контаминации.

Использование инфракрасных стерилизаторов регламентировано требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава 2, раздел 2, п. 16).

© www.awt.ru

© www.awt.ru

На сегодняшний день термическая обработка — самый надежный способ стерилизации медицинских инструментов и лабораторного оборудования, а также важная мера борьбы с внутрибольничными инфекциями. Она значительно превосходит по своей эффективности химическую обработку. Средняя рабочая температура в центре трубки стерилизатора «АВТех» составляет 825 °C.±50°С, максимальная температура — 930 °C. Этого достаточно для того, чтобы уничтожить болезнетворные микробы и вирусы. Глубокая термическая обработка разрушает даже отличающиеся высокой устойчивостью к любым внешним воздействиям прионные белки.

© www.awt.ru

© www.awt.ru

Устройство выпускается в двух вариантах: тип I оснащен трубкой с внутренним диаметром отверстия в 37 мм, тип II — трубкой с внутренним диаметром отверстия 20 мм. Это обеспечивает удобство использования при стерилизации пробирок, петель и игл разного размера. Габаритные размеры устройства составляют 150×95×210 мм, вес — 1600 г. Оно работает от сети и не требует подключения к источнику газа, что гарантирует пожаробезопасность при использовании стерилизатора.