Новый зерновоз Тонар-9599

Достаточно долго флагманом в списке российских зерновозов был алюминиевый полуприцеп Тонар-9594. Но недавно ситуация изменилась.

Зерновоз Тонар-9599 © autoline24.kz

В мае на внутризаводском мероприятии разработчики презентовали 4-осный Тонар-9599. Он сразу нашел свою аудиторию поклонников. Это объясняется тем, что увеличился его объем, подвинулась вперед передняя ось, возросли показатели осевой нагрузки, а это поспособствовало росту цифр допустимой массы груза. Потому Тонар-9599 занял высокую планку в перечне востребованных зерновозов.

Первый экземпляр серии уже отправился в Ярославскую область. Он будет перевозить зерно, шрот и комбикорм. О зерновозе известно, что он алюминиевый, с комбинированным задним бортом, дополнительной боковой загрузкой, грузоподъемностью до 30 т и объемом до 50 м3.