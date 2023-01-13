Стройки российской промышленности 2022 года

Прошедший год стал рекордным для всей строительной отрасли. Строители индустриальных объектов продемонстрировали возможность работы без зарубежных специалистов в условиях жесточайших санкций и частичного падения сбыта заказчиков. А осенью Правительство подготовило план реформы промышленного строительства, реализацию которого мы ожидаем в этом году.

Усть-Среднеканская ГЭС © Фото из открытых источников

Десятку наиболее значимых индустриальных строительных объектов выделить оказалось практически невозможно. К наиболее значимым, сданным в прошлом году, можно отнести:

* Транспортный завод в Таганроге,

* Первую в России цифровую верфь на базе Онежского завода,

* Первый в России сталеплавильный комплекс полного цикла в Нижегородской области

* Фабрику литиево-ионных аккумуляторов в Ленинградской области,

* Морской терминал подключения атомных энергоблоков на Чукотке,

* Центр строительства крупнотоннажных сооружений на проекте «Ямал-СПГ-2»,

* Завод робототехники для испытания подводных аппаратов в Магаданской области,

* 4-й гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС,

* Сухопутный зерновой терминал полного цикла в Забайкалье,

* Хабаровский горно-обогатительный комбинат,

* Нефтеперерабатывающий комплекс в Нижегородской области,

* Завод компьютерной техники Аквариус,

* Ветроэлектростанцию в Мурманской области,

* около 300 других производственных объектов.

В актив индустриального строительства прошедшего года также можно отнести пятилетие арктического мегапроекта «Ямал СПГ», который сооружён при активном участии зарубежных компаний из 15 стран с активным привлечением и российских производителей и поставщиков — почти 700 предприятий из 60 регионов России.

С Пуровского ЗПК «НОВАТЭКа» отгружена юбилейная 100-миллионная тонна продукции. Со среднетоннажного СПГ-проекта «Криогаз-Высоцк» отгружена 2-миллионная тонна сжиженного природного газа.

Строительство сформировало 5,45% ВВП России, став ключевым драйвером экономики России. Объёмы выполненных строительных работ выросли более, чем на 5% по сравнению с прошлым годом.

«Цифрой года» в строительстве можно назвать 150 триллионов рублей.

Это общая стоимость строительных работ до 2030 года, по заявлению Президента российского союза строителей Владимира Яковлева. Основными задачами строительной отрасли он зафиксировал повышение производительности труда; сокращение продолжительности строительного цикла; импортозамещение стройматериалов, а также трансформацию и качественное развитие трудовых ресурсов.