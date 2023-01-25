В Северной Осетии открылся селекционно-семеноводческий центр картофеля

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в Республике Северная Осетия-Алания состоялся запуск важнейшего импортозамещающего проекта в российском картофелеводстве — дан старт работе Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра. Предприятие, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, будет производить микрорастения и мини-клубни оригинального картофеля, выращенные по технологии in vitro.

Мощность селекционно-семеноводческого центра компании «ФАТ-АГРО» составляет 1 млн штук микрорастений и 5 млн мини-клубней в год. Комплекс включает производственную и диагностическую лаборатории, зону оздоровления клубней и тепличный модуль. Предприятие ведёт селекционную работу совместно с ФИЦ Картофеля имени А.Г.Лорха, уже созданы высокопродуктивные сорта Садон, Спринтер.

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В перспективе здесь будут производить порядка 40 тыс. тонн в год свободного от болезней элитного семенного картофеля. Это позволит повысить уровень самообеспеченности отечественных аграриев посадочным материалом, заместив импортное сырье. По словам Ивана Лебедева, открытие центра — важное событие для российского АПК, науки, и, безусловно, всех потребителей продукции сельского хозяйства. Замминистра подчеркнул, что разработки компании найдут своего покупателя не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.