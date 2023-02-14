Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Костроме открылась новая детская поликлиника

 © gtrk-kostroma.ru

Медучреждение работает под номером 7. В новую поликлинику по сути переехало отделение с улицы Профсоюзной. По старому адресу приём больше не ведётся. Новое медучреждение обслуживает около 8 тысяч детей. Это, главным образом, юные жители Давыдовских микрорайонов. В новой поликлинике сформированы 10 участков, работают 7 педиатров. Также здесь принимают узкие специалисты: лор, гинеколог, хирург, невролог…

Ожидается, что в скором времени появится и эндокринолог. Кроме того, в поликлинике организована физиослужба — здесь есть кабинеты ЛФК и массажа, которые смогут посещать дети со всего Центрального района. Новое медучреждение было построено почти за три года. Это первая отдельно стоящая детская поликлиника в Костроме.

 © gtrk-kostroma.ru

https://gb1-kos...-polikliniki-7/

Источник: https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kos...krylas-novaya-detskaya-poliklinika/

Кострома, поликлиника
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,