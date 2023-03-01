Большая кольцевая линия московского метро полностью открыта

Это самое протяженное в мире метрокольцо — 70 км с 31 станцией.

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Открылись последние 9 станций — на северо-восточном, восточном и южном участках БКЛ. На линии будут работать около 100 современных поездов «Москва-2020».

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Главные преимущества БКЛ:

улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области;

уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2;

пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день;

БКЛ разгрузит Кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и дороги;

возможность развивать прилегающие территории;

создано больше 6 тысяч рабочих мест для обслуживания линии.

Первые 5 дней вход на станции БКЛ будет бесплатным.