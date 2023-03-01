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Транспорт и логистика

Большая кольцевая линия московского метро полностью открыта

Это самое протяженное в мире метрокольцо — 70 км с 31 станцией.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BRm0xbYqlfc

Открылись последние 9 станций — на северо-восточном, восточном и южном участках БКЛ. На линии будут работать около 100 современных поездов «Москва-2020».

 © www.sobyanin.ru

Главные преимущества БКЛ:

  • улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области;
  • уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2;
  • пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день;
  • БКЛ разгрузит Кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и дороги;
  • возможность развивать прилегающие территории;
  • создано больше 6 тысяч рабочих мест для обслуживания линии.

Первые 5 дней вход на станции БКЛ будет бесплатным.
Источник: https://www.sobyanin.ru/bolshaya-koltsevaya-liniya-poehali

московское метро, метро, Москва, БКЛ, Большая кольцевая линия, общественный транспорт,
  • Нет аватара termometrix
    01.03.2316:09:29

    Пусть на Украине внимательно посмотрят и подумать трезво что твориться в России,они должны подумать не лучше ли созидать вместе с нами или оставить местным фашистам,радикалам и дебилам думать только о том, какие теракты против России проводить, как терроризировать и убивать гражданское население Донбасса и по всей Украине,уничтожать и рушить все что построено в рамках Советского Союза.

    Россия никогда не была изолированной частью мира и всегда была частью европейского и мирового природоисторического процесса развития как равноправная культура и цивилизация.Россия имеет право быть на равных с западной цивилизацией на континенте и во всей Евразии.

    #1259546
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