Что задумали Россия и Индия. Ход слоном и Индийский поток
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/w2d3d7qMSCM
Говоря о развороте России на Восток, мы привыкли подразумевать в первую очередь Китай, но в последнее время стремительно развиваются отношения с не менее важным партнёром — Индией. Настолько стремительно, что тема не сходит с первых полос западных изданий. Что уже сделали Россия и Индия, а что задумали сделать разберём в сегодняшнем выпуске. А также расскажем о новой истории невероятного спасения.
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