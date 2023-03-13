«Протон-М» стартовал с Байконура!
Сегодня в 02:13 мск стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х».
Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.
Это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году. Для «Протона-М» данный полёт стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_224175
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