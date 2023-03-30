На заводе «Лотос» режут металл для головного сухогруза-контейнеровоза проекта 00108

Судостроительный завод "Лотос",АО © sudostroenie.info

В Астраханской области на заводе «Лотос» «Южного центра судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации» — ОСК) началась резка металла для закладной секции головного сухогруза-контейнеровоза проекта 00108. Об этом сообщили в корпорации 30 марта.

Kонтракт на строительство четырех судов данной серии был подписан ЮЦСС в декабре прошлого года. Закладка головного судна запланирована на май. Срок поставки всех контейнеровозов — 2025 год.

Разработчиком проекта 00108 является конструкторское бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза типа «река-море», который может перевозить такое количество контейнеров международного стандарта (531 шт.), в том числе рефрижераторные контейнеры. Кроме контейнеров судно может перевозить в 2 трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес и пиломатериалы, генеральные грузы. Судно имеет большую вместимость по негабаритным грузам.

Универсальный сухогруз-контейнеровоз проекта 00108 — справка:

Наибольшая длина — 141 м

Ширина — 16,9 м

Высота борта — 6,3 м

Объем грузовых трюмов — 12 тыс. куб. м

Дедвейт в море — 9200 т (при осадке 5,3 м)

Дедвейт в реке — 5000 т (при осадке 3,6 м)

Скорость — 10 узлов