На «Раскате» модернизировали оборудование для производства мини-погрузчиков

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На рыбинском предприятии «Раскат» провели масштабную модернизации, чтобы обеспечить рост производства мини-погрузчиков марки «Ant».

В госкорпорации уточнили, что мини-погрузчики «Ant» не уступают в производительности более крупным аналогам, а широкий спектр навесного оборудования позволяет выполнять задачи в коммунальном, дорожном и сельском хозяйствах, а также в строительстве.

Мини-погрузчики, спрос на которые заметно вырос после ухода с рынка иностранных компаний, производят на Ковровском электромеханическом заводе, филиалом которого является «Раскат». В Рыбинске Ярославской области, где изготавливают металлоконструкции для погрузчиков, заработали 20 новых сварочных постов, новый лазерный раскройный комплекс и портальный фрезерный станок с ЧПУ.

Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию «Высокоточных комплексов»: «В данный момент на предприятии в Коврове ведётся подготовка к серийному выпуску новых мини-погрузчиков: Ant 800 и Ant 1200, а внедрение нового оборудования на участке сборки и модернизация производства на дочернем предприятии КЭМЗа в Рыбинске позволит максимально оптимизировать процесс производства при неуклонном увеличении объёмов».

Дорожная техника рыбинских машиностроителей — асфальтовые и грунтовые катки последнего поколения — также востребована, сообщают в пресс-службе Ростеха.