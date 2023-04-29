«Аскон» расширил мощности завода по выпуску ПЭТ-преформ

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Новосибирская компания «Аскон» наладила выпуск преформ из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), которые используются для изготовления тары для молочных напитков.

Инвестиции в расширение завода превысили 320 млн руб., из которых 160 млн руб. в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

Предприятие запустило высокотехнологичную литьевую линию для производства ПЭТ-преформ для выпуска для молочных напитков, которое позволило компании увеличить изготовление преформ для упаковки воды, газировки и растительного масла.

Благодаря запуску новой линии на предприятии создано 11 дополнительных рабочих мест.

«Сегодня ПЭТ-тара занимает одно из лидирующих положений на рынке упаковки во всем мире. Благодаря ФРП компания приобрела современное оборудование и наладила выпуск новой для себя продукции — преформ для молочной ПЭТ-тары объемом от 0,4 до 1 л. На новой линии будет выпускаться до 210 млн различных преформ к ПЭТ-таре в год. Общая годовая производительность завода возросла на 33% — до 850 млн изделий», — рассказал директор «Аскона» Алексей Овсянников.

В мае 2023 года «Аскон» намерен запустить ещё одну линию, доведя мощность производства до 1,2 млрд преформ в год. По оценке компании, до конца года предприятие планирует занять до 6% рынка и стать шестым по объёму производства ПЭТ-преформ в стране. Объём российского рынка ПЭТ-тары, по данным компании, оценивается в 21 млрд штук в год.

«Аскон» выпускает преформы различного веса и геометрии горла. Они изготавливаются из отечественного полиэтилентерефталата. Впоследствии их можно направлять на вторичную переработку, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду.