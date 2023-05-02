Асинхронные двигатели для электропоездов начали производить в России

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Глобальное и беспощадное импортозамещение набирает обороты. Если совсем недавно часто асинхронные электродвигатели на наших поездах были импортными, то теперь в России появился мощный производитель электрических машин «ТМХ-Электротех». Он разработал и производит различные электродвигатели, и вот новинка: двигатели ДТА-380У1 для российских электропоездов. В 2023 году планируется выпустить 180 двигателей этой модели, сообщила пресс-служба предприятия.

«Это совершенно новое направление, после успешной реализации которого компания перейдет на выпуск двигателей для целой линейки вагонов метро и двухэтажного МВПС», — сообщили в пресс-службе «ТМХ-Электротех»

Эти электродвигатели разработаны конструкторами компании «ТМХ Инжиниринг» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

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Завод в Новочеркасске постепенно растет: площадь производственных помещений увеличилась с 35 тыс. до 55 тыс. кв. м. На производстве работают более 1 500 человек.

«ТМХ-Электротех» в августе 2022 года получил два займа на общую сумму 5,2 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП). По условиям льготного финансирования общий выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для локомотивов планируют нарастить на 35% (до 5,7 тыс. в год), а для электропоездов и вагонов метро — до 2 700 двигателей в год.