В Ершовском районе Саратовской области щебёночный завод запустил новую линию

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Новый дробильно-сортировочный центр открылся на базе завода по переработке щебня «Кронверк НМК». Это предприятие в своей структурной линейке — самое крупное в Саратовской области.

Завод расположен близ пос.Новосельский Ершовского района, давно и продуктивно работает, предоставляя рабочие места многим жителям поселка. Новая линия позволит увеличить производственную мощность предприятия в шесть, доведя выработку готовой продукции до 3 миллионов тонн в год.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составил 500 миллионов рублей.

Столь существенное наращивание объёмов производства позволит более полно удовлетворять растущий спрос на такую продукцию. Завод обеспечивает щебнем не только Саратов и Саратовскую область, но и заказчиков из Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Чтобы выйти на запланированные объемы по выпуску щебня, новое производство в ближайшее время перейдет на круглосуточный режим работы. Но в первое время новый дробильно-сортировочный центр будет работать в одну смену.

С реализацией этого проекта предприятие имеет возможность расширить штат предприятия, увеличив количество рабочих мест на 30 человек.