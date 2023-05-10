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Производство

Пермский завод открыл новое производство комплектующих для промышленных насосов

 © arms-expo.ru

ООО «Пермские насосы» из столицы Прикамья провело дооснащение цеха механической обработки современным оборудованием для повышения технологических возможностей производства и увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Общий бюджет проекта составил 90,9 млн рублей.

При поддержке ФРП пермские промышленники организовали выпуск комплектующих изделий и запасных частей для производства и ремонта горизонтальных и вертикальных промышленных центробежных секционных насосов на замену импортным. Они используются в нефтегазовой, теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности.
Источник: https://www.arms-expo.ru/news/moder...hchikh-dlya-promyshlennykh-nasosov/

машиностроение, Пермский край, импортозамещение
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