Пилотный проект по беспилотной аэродоставке на Чукотке © www.geoscan.aero

27 апреля Геоскан и Консорциум БАС* протестировали доставку дронами на Чукотке в рамках федерального проекта «Беспилотная аэродоставка грузов»: в четырех регионах РФ предполагается создание экспериментальной маршрутной сети БВС. По прогнозам Почты России, применение беспилотников для роста сообщений между труднодоступными районами позволит увеличить объемы грузоперевозок более чем в 10 раз — при снижении затрат на логистику до 50%.

В рамках пилотного проекта сотрудники нашей компании выполнили полеты БВС «Геоскан 401» через Анадырский лиман. Беспилотник дважды успешно доставил килограммовый груз из поселка Угольные Копи в столицу региона Анадырь и вернулся обратно, преодолев в общей сумме расстояние в 20 км. Каждая переправа заняла всего 10 минут в одну сторону. В перспективе дроны смогут оперативно доставлять небольшие грузы, что особенно важно во время ледохода, когда переправа по воде невозможна.

«Переправка почтовых отправлений во время ледохода — одна из наиболее актуальных транспортных задач в труднодоступных регионах России. Традиционная пилотируемая авиация зачастую не готова перевозить небольшие партии грузов с высокой частотой. Именно беспилотные авиасистемы позволят решить эту задачу», — отмечает генеральный директор Консорциума БАС Денис Барышников.

Провести пробную доставку с помощью дронов также планируются в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе Югра и Ямало-Ненецком автономном округе, а затем и в других регионах, где действуют экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в сфере эксплуатации БАС — специальные условия для тестирования новых технологичных решений.

«Проект по беспилотной аэродоставке не случайно осуществляется именно в этих регионах: ввести ЭПР намного проще там, где груз можно доставить над тундрой или заливом — над незастроенными территориями. Однако не каждый беспилотник справится с непростыми погодными условиями в этих районах. Геоскан 401 отлично подходит для подобных экспериментов: он способен переносить до 3 кг полезного груза на расстояние до 24 км, выдерживает порывы ветра до 12 м/с, а благодаря модификации „Арктика“ исправно работает при температуре до -40 °C. Кроме того, для подготовки к запуску требуется всего 5 минут и один оператор. Если же говорить о внедрении беспилотников для перевозки грузов на постоянной основе, то нужно либо набирать в штат Почты России операторов БВС, которые будут работать на маршрутах, либо начать разработку специальных дронов-доставщиков — простых циклических комплексов с уже загруженными полетными заданиями, чтобы для отправки посылки достаточно было нажать одну-две кнопки», — комментирует руководитель отдела технической поддержки и обучения ГК «Геоскан» Константин Веденеев, принимавший участие в тестовых полетах.

*Консорциум БАС — совместное предприятие Почты России и инвестиционной платформы SK Capital (Сколково), нацеленное на развитие технологий доставки с помощью беспилотных авиационных систем.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TlwErAc55po?rel=0