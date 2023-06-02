На Чебоксарском трубном заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК открыто новое производство труб

31 мая в Новочебоксарске (Чувашская Республика) в рамках мероприятий, приуроченных к 20-летию «Чебоксарского трубного завода» (ЧТЗ) Группы ПОЛИПЛАСТИК, состоялся запуск нового производства безнапорных полимерных труб со структурированной стенкой марки СПИРОЛАЙН диаметром до 3000 мм. Инвестиции Группы ПОЛИПЛАСТИК в новое производство составили 65 миллионов рублей, дополнительно было создано 15 рабочих мест.

Торжественное открытие производства © www.polyplastic.ru

В мероприятии приняли участие Глава и представители Правительства Чувашской Республики, администрации города Новочебоксарска, водоканалов и ресурсоснабжающих организаций Новочебоксарска и Чебоксар.

Трубы СПИРОЛАЙН изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом спиральной навивки профиля. В процессе формования трубы смежные витки профиля свариваются между собой, образуя вертикальные ребра жесткости, и обеспечивают высокую прочность конструкции. Трубы выгодно отличают небольшой вес, отсутствие коррозии, прочность и герметичность, низкие затраты на использование тяжелой техники при монтаже и высокая скорость соединения.

Производство СПИРОЛАЙН на ЧТЗ © www.polyplastic.ru

Продукция имеет импортозамещающее значение и представляет собой высокотехнологичное техническое решение для строительства и ремонта сетей водоотведения, что доказывает успешный опыт ее применения на объектах коммунальной, дорожной и промышленной инфраструктуры по всей стране. Также на основе данных труб производятся локальные очистные сооружения для очистки поверхностных сточных вод и емкости различного технического назначения. Использование труб СПИРОЛАЙН диаметром от 800 до 3000 мм позволит создавать трубопроводы и емкости большого диаметра и сократить объем земляных работ при строительстве инженерных систем.

Трубы СПИРОЛАЙН Группы ПОЛИПЛАСТИК © www.polyplastic.ru

Гости ЧТЗ увидели процесс производства трубы диаметром 2200 мм. При этом предприятие способно изготавливать трубы диаметром до 3000 мм.

После этого для гостей завода была организована экскурсия по территории предприятия, в ходе которой было представлено производство полимерных гладких труб и труб КОРСИС, труб и фасонных изделий в изоляции, полимерных колодцев и резервуаров.

«Запуск новой линии производства на трубном заводе — серьезный вклад в развитие Чувашии и страны. Коллектив профессионалов, собранных под грамотным руководством, делает большой вклад в развитие республики и страны в целом, обеспечивая ее технологический суверенитет», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.