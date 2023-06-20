Подвесы для БПЛА: Расширение функциональности и возможностей
© unmannedsystemstechnology.com
В последнее время появилось много новых направлений использования БПЛА. Летательные аппараты применяются для специализированной видео- фотосъёмки, дистанционного зондирования, разведки полезных ископаемых, оказания помощи в ликвидации стихийных бедствий, доставки медикаментов и необходимой аппаратуры
Типы подвесов для БПЛА
Подвесы для БПЛА классифицируются в зависимости от области применения:
Камеры. Этот сегмент представлен в наиболее разнообразной номенклатуре типоразмеров и функциональных возможностей. Используются оптические высокодетализированные камеры, модели для широкоформатной (панорамной) съёмки, осуществляющие съёмку в различных частях спектра — ультрафиолетовые, инфракрасные / тепловизионные, мультиспектральные
и т. п.;
Радары. Используются в процессе поиска передвигающихся объектов, а также для позиционирования самого БПЛА;
Системы сброса. Применяются для оперативной доставки медикаментов и спасательного оборудования в труднодоступные места;
Датчики. Выполняют функции сканирования и обнаружения различных веществ и объектов.
Грузовые подвесы
Представляют собой различные типы фиксаторов (крюков) с подвижной частью, при помощи которых осуществляется сброс полезного груза. Существуют модели с несколькими крюками, как правило, двумя или четыремя, которые могут за один полёт перевести сразу несколько объектов полезной нагрузки.
Камеры и оптические системы
Наиболее часто используются подвесы для камер следующих категорий:
Двухосевые — стабилизируют камеру в двух осях: крена и тангажа;
Трёхосевые — кроме стабилизации по крену и тангажу компенсируют излишнее движение, полностью поглощая рыскание.
В зависимости от особенностей конструкции различают подвесы для камер следующих типов:
С сервоприводами — имеют сравнительную доступную стоимость и небольшой вес, но не обеспечивают высокого качества изображения, видео может слегка подрагивать;
Бесколлекторные — гораздо дороже и тяжелее предыдущего типа, при этом обеспечивают чрезвычайно высокую стабилизацию изображения.
Датчики и специализированное оборудование
Дополнительное оборудование и датчики, которые устанавливаются на БПЛА, выполняют широкий перечень функций:
визуальный поиск — кроме камер на беспилотники могут устанавливаться дополнительные прожекторы в инфракрасной или видимой части спектра;
оповещение — производится путём установки громкоговорителей;
газоанализаторы — используются для выявления утечек метана, аммиака и других газов из резервуаров и трубопроводов;
устройство для отбора проб — используется для получения воды, грунта, зерна и других веществ из труднодоступных мест.
Преимущества использования подвесов для БПЛА
Использование подвесов для БПЛА имеет множество преимуществ. Во-первых, устройства позволяют улучшить качество съемки и наблюдения, так как обеспечивают стабильность и точность положения камеры. Во-вторых, подвесы могут увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе, так как они позволяют установить дополнительное оборудование, например, дополнительные батареи. В-третьих, использование подвесов может повысить эффективность задачи, так как они обеспечивают возможность установки различных видов оборудования, например, термальных камер или радаров.
Подвесы для БПЛА — важный инструмент для достижения наилучших результатов в различных областях, таких как аэрофотосъемка, геодезия, сельское хозяйство, экология и др.
- Уникальный проект по озеленению кампуса с помощью беспилотников
- В разведывательные подразделения ЮВО поступила партия новых квадрокоптеров
- Впервые в Южной Америке запущен в работу беспилотный комплекс ZALA VTOL