Подвесы для БПЛА: Расширение функциональности и возможностей

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В последнее время появилось много новых направлений использования БПЛА. Летательные аппараты применяются для специализированной видео- фотосъёмки, дистанционного зондирования, разведки полезных ископаемых, оказания помощи в ликвидации стихийных бедствий, доставки медикаментов и необходимой аппаратуры и т. п. Однако для большинства из перечисленных функций не разрабатываются специализированные беспилотники. Гораздо целесообразнее как с технической, так и с финансовой точки зрения использовать внешнюю аппаратуру, установленную на уже имеющиеся модели БПЛА.

Типы подвесов для БПЛА

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Подвесы для БПЛА классифицируются в зависимости от области применения:

Камеры. Этот сегмент представлен в наиболее разнообразной номенклатуре типоразмеров и функциональных возможностей. Используются оптические высокодетализированные камеры, модели для широкоформатной (панорамной) съёмки, осуществляющие съёмку в различных частях спектра — ультрафиолетовые, инфракрасные / тепловизионные, мультиспектральные и т. п. ;

Радары. Используются в процессе поиска передвигающихся объектов, а также для позиционирования самого БПЛА;

Системы сброса. Применяются для оперативной доставки медикаментов и спасательного оборудования в труднодоступные места;

Датчики. Выполняют функции сканирования и обнаружения различных веществ и объектов.

Грузовые подвесы

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Представляют собой различные типы фиксаторов (крюков) с подвижной частью, при помощи которых осуществляется сброс полезного груза. Существуют модели с несколькими крюками, как правило, двумя или четыремя, которые могут за один полёт перевести сразу несколько объектов полезной нагрузки.

Камеры и оптические системы

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Наиболее часто используются подвесы для камер следующих категорий:

Двухосевые — стабилизируют камеру в двух осях: крена и тангажа;

Трёхосевые — кроме стабилизации по крену и тангажу компенсируют излишнее движение, полностью поглощая рыскание.

В зависимости от особенностей конструкции различают подвесы для камер следующих типов:

С сервоприводами — имеют сравнительную доступную стоимость и небольшой вес, но не обеспечивают высокого качества изображения, видео может слегка подрагивать;

Бесколлекторные — гораздо дороже и тяжелее предыдущего типа, при этом обеспечивают чрезвычайно высокую стабилизацию изображения.

Датчики и специализированное оборудование

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Дополнительное оборудование и датчики, которые устанавливаются на БПЛА, выполняют широкий перечень функций:

визуальный поиск — кроме камер на беспилотники могут устанавливаться дополнительные прожекторы в инфракрасной или видимой части спектра;

оповещение — производится путём установки громкоговорителей;

газоанализаторы — используются для выявления утечек метана, аммиака и других газов из резервуаров и трубопроводов;

устройство для отбора проб — используется для получения воды, грунта, зерна и других веществ из труднодоступных мест.

Преимущества использования подвесов для БПЛА

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Использование подвесов для БПЛА имеет множество преимуществ. Во-первых, устройства позволяют улучшить качество съемки и наблюдения, так как обеспечивают стабильность и точность положения камеры. Во-вторых, подвесы могут увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе, так как они позволяют установить дополнительное оборудование, например, дополнительные батареи. В-третьих, использование подвесов может повысить эффективность задачи, так как они обеспечивают возможность установки различных видов оборудования, например, термальных камер или радаров.

Подвесы для БПЛА — важный инструмент для достижения наилучших результатов в различных областях, таких как аэрофотосъемка, геодезия, сельское хозяйство, экология и др.