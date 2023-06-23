ГТЛК передала «Полярным авиалиниям» 2 новых вертолета Ми-8 МТВ1

© www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в лизинг два новейших вертолета Ми-8 МТВ1 производства холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) авиакомпании «Полярные авиалинии».

Договор на поставку воздушных судов был заключен в рамках программы по развитию лизинга отечественных вертолетов с государственным финансированием, по которой ГТЛК в 2023 году передаст авиакомпаниям 14 вертолетов Ми-8 МТВ1. «Полярные авиалинии» — надежный партнер ГТЛК, всего с компанией заключено 7 договоров лизинга, первые передачи техники прошли в 2017 году.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Каждое воздушное судно оснащено внешней тросовой подвеской, на которой возможна транспортировка груза до 4 тонн в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов.

Программы льготного лизинга ГТЛК действуют за счет бюджетных инвестиций и привлечения средств из внебюджетных источников и направлены на обновление флота российских авиакомпаний, замену устаревшей техники новыми современными воздушными судами и развитие отечественного авиастроения.