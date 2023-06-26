Для судоремонтных предприятий, инвестирующих в своё развитие, обнулили НДС

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Для получения льготы судоремонтное предприятие заключает соглашение, которое содержит перечень мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей. Такое соглашение должно быть заключено не позднее 31 декабря 2024 года. Оно действует семь последовательных календарных лет.

В этот период судоремонтные предприятия должны будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки. Это позволит верфям больше вкладывать в долгосрочные проекты и закупать дорогостоящее оборудование.

В случае расторжения договорённости предприятие должно уплатить НДС по ставке в 20% за весь календарный год, в котором соглашение было расторгнуто.