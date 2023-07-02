Ростокинский завод железобетонных конструкций открыл новую производственную линию в Москве

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Компания «ДСК-1 — Ростокино» в ходе второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций установила новую производственную линию по изготовлению плит перекрытия.

Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит перекрытия. Это дает возможность проектировать помещения большей площади. В сутки новая линия сможет выпускать около 60 изделий с потенциалом роста на 20-30%".

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Второй этап модернизации, отметил управляющий партнер группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич, стартовал осенью 2022 года. Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом.

Помимо этого, в ходе обновления усилили строительные конструкции пролетов, изменили конструкции и пути вывозных тележек, которые используются для доставки на склад изделий больших габаритов. Цех сделали более светлым, модернизировав систему освещения.

Благодаря модернизации завод увеличит мощность до 340 тысяч квадратных метров и даст городу почти 100 рабочих мест.

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