В Иркутской области запущен завод по переработке масличных культур

Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари.

Новое производство открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг». Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья.- Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки. В ближайшее время предстоит наладка оборудовнаия, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья.

В настоящее время предприятие «Забайкальский Агрохолдинг» представляет собой масштабный агропромышленный комплекс, осуществляющий 25 направлений деятельности. На предприятии трудятся 83 человека. В составе предприятия элеватор, комплекс очистки и сушки сырья, контейнерный терминал, позволяющий отправлять продукцию любым доступным видом транспорта. Как сообщил исполнительный директор предприятия Виктор Тен, в прошлом году посевные площади под зерновые культуры — рапс и лен-долгунец — были значительно увеличены.

Реализовывать продукцию — рапсовое масло — планируется в Китай и разные регионы России. Ожидается, что реализации подлежат также жмых и шрот, образующиеся после производства масла, эта вторичная продукция востребована при производстве кормов для животных на сельскохозяйственных предприятиях. В перспективе также рассматривается вопрос переработки льна.