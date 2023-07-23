Цех по выпуску саморезов открыли в Набережных Челнах

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Компания «ТЭМПО-Метиз», входящая в группу «ТЭМПО», запустила в Набережных Челнах производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тысяч тонн готовых изделий в год.

Открытие нового цеха позволило создать 45 высокопроизводительных рабочих мест. Общая численность сотрудников завода составляет 246 человек.

Инвестиции в открытие производства превысили 300 млн рублей.

Крепёжные элементы применяются в интерьерных деталях кабины грузовых автомобилей. Основным заказчиком продукции выступают торговые компании машиностроительного рынка крепежа, также в качестве заказчиков рассматриваются предприятия машиностроения, в том числе «КАМАЗ».

"Заем ФРП позволил в кратчайшие сроки закупить оборудование и запустить современное высокотехнологичное производство. При выпуске саморезов мы используем современную технологию накатки резьбы. Она не оставляет стружку, что повышает производительность и экономический эффект. Использование цинк-ламельного покрытия позволяет увеличить продолжительность и качество эксплуатации деталей", — рассказал генеральный директор ООО «ТЭМПО-Метиз» Темури Горгиладзе.

На средства займа ФРП предприятие закупило современное оборудование: станки для изготовления заготовок и по формированию резьбы, линии для закалки изделий, устройство нанесения цинк-ламельного покрытия, а также линию по упаковке в картонные коробки.

Запуск нового производства, по оценкам компании, поможет снизить долю импорта на российском рынке строительно-бытовых саморезов примерно на 5%.

В августе 2022 года предприятие получило еще один заем ФРП в размере 148 млн рублей на расширение производства саморезов на 50% - до 13,5 тысячи тонн готовых изделий в год.