«Энергопласт» ввёл в строй пятую экструзионную линию по выпуску труб

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Компания «Энергопласт» (г. Санкт-Петербург) ввела в строй пятую экструзионную линию по выпуску пластиковых труб, которая позволила увеличить производственные мощности до более тысячи тонн в месяц. Первые километры труб с новой линии уже отправились к заказчикам, рассказали в компании.

«Мы стараемся ежегодно увеличить свои мощности, оптимизируем процессы на производстве, чтобы приумножать свою эффективность и сохранять лидирующие позиции на рынке. Весна 2023 года не стала исключением из правил — в наш производственный цех заехала пятая современная экструзионная линия. Заграничная новинка идеально дополнила производственный цех. Благодаря нашему опыту и высокой квалификации персонала монтаж и пусконаладочные работы прошли легко и оперативно», — рассказал Николай Григорьев, генеральный директор «Энергопласта».

Повышение эффективности в сфере строительства и эксплуатации систем трубопроводов не может выполняться без повышения качества и долговечности материалов, что является важнейшей составляющий трубной продукции, так как затраты на них, в зависимости от специфики проекта, не превышают 20% от общих затрат.

Завод «Энергопласт» специализируется на производстве и реализации полимерных труб, применяемых в строительстве наружных инженерных систем кабельной защиты, систем холодного водоснабжения, напорного водоотведения и газораспределения. С самого начала деятельности предприятие вошло в состав лидеров отрасли. Производственные мощности завода «Энергопласт» способны выпускать более 12 тыс. т продукции в год. Вся продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом документов.

Cистема менеджмента качества (СМК) «Энергопласт» сертифицирована в системе добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (НСС) на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).