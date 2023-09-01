Краболов проекта 03141 «Кедон» передан заказчику

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Хабаровский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и «Маг-Си Интернешнл» подписали приёмный акт о передаче краболовного судна «Кедон» проекта 03141.

Подписи под документом поставили генеральный директор завода Андрей Бекасов и генеральный директор ООО «Маг-Си Интернешнл» Михаил Котов. Торжественная церемония поднятия флага на судне состоится 16 сентября.

Строительство краболовов проекта 03141 ведется в рамках государственной программы «Квоты под киль». Контракты на строительство были подписаны в январе 2020 года.

«Кедон» — второе судно проекта в серии из двух единиц, строящейся по на ХСЗ по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.