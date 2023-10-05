Проведена техническая приемка нового земснаряда проекта Ц490ДА

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5 октября Администрация «Обь-Иртышводпуть» провела техническую приемку нового несамоходного земснаряда проекта Ц490ДА. О событии сообщает Росморречфлот.

Новый земснаряд построен в 2023 году по программе «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на Цимлянском судомеханическом заводе в рамках серии из 5 судов проекта Ц490ДА для бассейновых администраций РФ.

Земснаряд представляет собой несамоходное мелкосидящее судно сборно-разборного типа с гидравлическим разрыхлителем, с классом судна «Р 1.2А». Насосный агрегат земснаряда рассчитан на извлечение 500 м куб грунта в час.В утепленной рубке управления расположены кресло-пульт с бортовым компьютером для управления механизмами судна, пожарная и другие сигнализации. Кроме того, для комфорта сотрудников, рубка оборудована сплит-системой.

На судне имеются дежурная каюта, мастерская и санузел. Все помещения также выполнены в соответствии с современными требованиями безопасности. Работать новый земснаряд сможет, в том числе, в суровых погодных условиях Крайнего Севера.Ранее в 2023 году на вооружение администрации Обь-Иртышского бассейна. Планируется, что уже в навигационный период 2024 года, после прохождения всех необходимых документационных процедур, к работе приступят два новых именных земснаряда «Тобол» и «Евгений Плескевич».

Несамоходный земснаряд проекта Ц490ДА — справка

Глубина разработки — 1-12 м

Длина — 45,6 м

Ширина — 9,46 м

Мощность главного двигателя — 746 кВт