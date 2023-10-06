Автобусы НЕФАЗ для Уфы

«КАМАЗ» опережающими темпами передал в Уфу партию газомоторных автобусов НЕФАЗ большого класса.

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В общей сложности «КАМАЗ» поставил в адрес ГУП «Башавтотранс» 50 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57. После проведения всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.

«КАМАЗ» принимает активное участие в реализации масштабного национального проекта «Безопасные качественные дороги». Переданные сегодня автобусы НЕФАЗ-5299-40-57 поставлены в рамках этой программы. В январе 2023 года Уфа получила по программе «БКД» 35 аналогичных газомоторных автобусов НЕФАЗ, все они успешно курсируют на самых загруженных улицах. Республика Башкортостан ежегодно обновляет парк общественного транспорта: с 2020 года на маршруты региона вышло порядка 300 новых автобусов НЕФАЗ, работающих на природном газе.

Справка: Рестайлинговый низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 разработан с учётом самых современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Модель отличает актуальный дизайн экстерьера и интерьера. Автобус комплектуется автоматической коробкой передач и независимой передней подвеской, которые обеспечивают плавность хода, комфорт и манёвренность. Цифровая панель приборов выводит отображение всей необходимой информации для контроля параметров агрегатов и систем автобуса, а эргономичное рабочее место водителя и комфортабельное сиденье на пневмоподвеске позволяет уменьшить физическое утомление водителя в процессе движения.

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru

© kamaz.ru